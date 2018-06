Em meio a desconfiança, Obama parabeniza Merkel

"O presidente destacou seu profundo apreço pela amizade, pela liderança e pelo forte apoio da chanceler Merkel às relações transatlânticas", informou a Casa Branca ao divulgar nota sobre o telefonema.

Merkel e Obama mantiveram boas relações durante o primeiro mandato do presidente norte-americano. Recentemente, porém, as boas relações bilaterais foram abaladas pelas revelações de espionagem generalizadas pela Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês), inclusive do governo e de cidadãos alemães. Fonte: Dow Jones Newswires.