Em meio a escândalo, executiva da News Corp se demite O executiva-chefe da News International, divisão britânica da News Corp, Rebekah Brooks, pediu demissão hoje. O motivo é a crescente pressão pela sua saída, em meio a um escândalo de escutas telefônicas ilegais do tabloide News of the World, que faz parte do conglomerado de mídia. As denúncias levaram ao fechamento do jornal, no último domingo.