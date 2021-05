Em meio à crise sanitária na Índia, partido de Modi perde eleição em Estado importante

Jeffrey Gettleman e Hari Kumar, The New York Times, O Estado de S.Paulo

NOVA DÉLHI - Um dos partidos de oposição mais agressivos da Índia venceu eleições estaduais cruciais em Bengala Ocidental neste domingo, 2, desferindo um golpe no primeiro-ministro Narendra Modi em um pleito realizado durante um aumento catastrófico de infecções por covid-19.

Os principais partidos, incluindo o partido do Povo Indiano (Bharatiya Janata) de Modi, fizeram uma campanha implacável em Bengala Ocidental, um dos Estados mais populosos da Índia e um reduto de oposição a Modi, o premiê mais poderoso do país em décadas. Modi e outros políticos organizaram enormes manifestações em todo o Estado -- críticos disseram que as aglomerações ajudaram a espalhar o vírus.

Muitos indianos ficaram chocados até mesmo com a realização das eleições. Todo o país está enfrentando sua maior crise em décadas, com a disparada no número de casos e mortes por conta de uma segunda onda de covid-19. Os hospitais estão tão cheios que pessoas estão morrendo nas ruas.

Em Nova Délhi, há uma grave escassez de oxigênio medicinal e dezenas têm morrido sem ar em leitos de hospital. Os locais de cremação funcionam dia e noite, queimando milhares de corpos. O país está repleto da variante mais letal e transmissível do novo coronavírus, a B.1.1.7, encontrada pela primeira vez na Grã-Bretanha, assim como uma variante desenvolvida internamente chamada B.1.617. Os especialistas estão preocupados que o surto não controlado possa gerar variantes mais perigosas do novo coronavírus.

No sábado, a Índia registrou quase 3.700 mortes, o maior número de vítimas em um único dia no país. Durante o fim de semana, foram notificados 401.993 novos casos e, depois, 392.488, números que nenhum outro país já viu. E especialistas dizem que o número real é muito maior.

Modi tinha uma reunião programada com seu ministro da saúde neste domingo para discutir a falta de oxigênio e as preocupações de que médicos e enfermeiras estão sobrecarregados e exaustos. No sábado, as autoridades indianas anunciaram que o primeiro lote da vacina russa, Sputnik V, havia chegado, um empurrão para a fraca campanha de vacinação da Índia.

Os críticos têm reprovado a maneira como Modi está lidando com a crise. Um lockdown repentino e severo imposto no início da pandemia fez com que milhões de trabalhadores voltassem às suas cidades natais e abalou a economia. Quando os casos diminuíram, o governo deixou de levar em consideração os avisos dos cientistas de um possível ressurgimento de casos, e a força-tarefa contra a covid-19 do país demorou meses para se reunir. O próprio Modi declarou uma vitória prematura sobre a covid-19 no final de janeiro, durante o que mais tarde se mostrou apenas uma mera pausa na escalada.

Na noite de domingo, com quase todos os votos contados em Bengala Ocidental, o partido Todo o Congresso da Índia Trinamool (All India Trinamool Congress), que detém o poder no Estado, estava com uma vantagem segura à frente dos demais.

O partido é liderado por Mamata Banerjee, a única ministra-chefe da Índia, que desenvolveu seu próprio culto à personalidade e uma reputação de que aprendeu a lutar nas ruas o suficiente para repelir ataques mais violentos do B.J.P., como o partido nacionalista hindu de Modi é comumente conhecido.

Modi postou uma mensagem no Twitter na noite de domingo que dizia: “Parabéns a Mamata Didi”, que significa "irmã Mamata".

“Continuaremos a estender todo o apoio possível ao governo de Bengala Ocidental para atender aos anseios das pessoas e também para vencer a pandemia de covid-19”, escreveu Modi. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA