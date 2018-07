Em meio a greve, Bangladesh prende opositores

"Equipes especiais de magistrados trabalhando com a polícia os sentenciaram a até seis meses de prisão", afirmou um porta-voz da polícia, Masud Ahmed. Pelo menos nove ônibus e táxis foram queimados pelos manifestantes e dezenas de pessoas tiveram ferimentos leves durante os protestos pelo país, segundo a polícia.

Mais de 9 mil policiais e 3 mil paramilitares foram enviados a Daca, enquanto a greve fechava lojas, negócios e escolas, deixando importantes rodovias desertas. O principal grupo oposicionista, o Partido Nacionalista de Bangladesh, e seu principal aliado islâmico, o Jamaat-e-Islami, convocaram a paralisação. Eles condenam mudanças recentes no sistema eleitoral, que segundo eles favorecem injustamente o atual governo.

O primeiro-ministro Sheikh Hasina disse no mês passado que o sistema eleitoral de décadas, pelo qual um governo interino neutro assume por três meses para a realização de eleições, será abandonado. A líder oposicionista Khaleda Zia afirmou que seu partido de centro-direita não disputará nenhuma eleição se o sistema mudar. O atual modelo busca garantir eleições livres e justas em Bangladesh, país com uma tradição de violência política desde sua independência, em 1971. As informações são da Dow Jones.