Em meio a impeachment, Trump pede que China investigue família de Biden

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira, 3, para a China investigar os negócios de Hunter Biden, filho do ex-vice-presidente e pré-candidato democrata à Presidência, Joe Biden, no país. Desde a semana passada, Trump é alvo de um inquérito de impeachment que investiga um pedido semelhante feito por ele ao presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski.

"A China deve iniciar uma investigação sobre Biden. O que aconteceu na China é tão ruim quanto o que aconteceu na Ucrânia", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca, antes de seguir para a Flórida onde participará de um ato de campanha.

Para Entender O processo que pode levar ao impeachment de Trump É possível que o presidente americano seja deposto? Como ficam as eleições americanas de 2020? Fique por dentro dessas questões com este conteúdo especial

O republicano afirmou que certamente poderia pedir ao presidente chinês, Xi Jinping, que iniciasse uma investigação sobre a atividade de Hunter Biden no país.

"Eu não fiz isso, mas certamente é algo em que podemos começar a pensar", insistiu o presidente. Trump também recomendou Zelenski para que inicie uma investigação sobre o comportamento de Biden.

Suspeita de suborno de empresário chinês

Em uma entrevista em julho à revista The New Yorker, Hunter Biden se defendeu contra as acusações de ter aceitado suborno de um magnata chinês.

De acordo com a publicação, o filho do ex-vice-presidente ofereceu ao empresário chinês Ye Jianming "usar seus contatos" quando estava no conselho do Programa Mundial de Alimentos dos EUA para ajudar a identificar oportunidades de investimento para sua companhia.

Hunter Biden explicou que Ye lhe enviou um diamante de 2,8 quilates (avaliado em cerca de US$ 80 mil), que o filho do ex-vice-presidente diz ter dado aos seus sócios.

Impeachment de Trump avança na Câmara

O processo de impeachment ganhou rapidez na Câmara depois que presidente da Comissão de Inteligência da Câmara dos Deputados, o democrata Adam Schiff, acusou o secretário de Estado, Mike Pompeo, de tentar obstruir a investigação.

Para Entender Impeachment nos EUA já atingiu três presidentes, mas nenhum foi deposto Os democratas Bill Clinton, em 1998, e Andrew Johnson, em 1868 foram absolvidos pelo Senado; em 1974, Nixon renunciou antes da votação

Schiff e outros democratas líderes das comissões de Relações Exteriores e de Supervisão e Reforma no Congresso encarregados de investigar processos políticos contra o presidente ameaçaram forçar a Casa Branca a fornecer documentos relacionados com o caso da Ucrânia.

Eles anunciaram que enviarão formalmente uma convocação ao Executivo na sexta-feira para que entregue esses documentos, se não cumprirem a solicitação de modo voluntário até lá.

Funcionário entrega documentos à deputados

O inspetor-geral do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Steve Linick, entregou para comissões do Congresso documentos sobre casos recentes de possíveis retaliações políticas contra funcionários de carreira envolvendo o caso da Ucrânia, informaram duas fontes familiarizadas com o assunto.

O relato de Linick faz parte do inquérito de impeachment conduzido pelos democratas na Câmara dos Deputados para determinar se o presidente americano, Donald Trump, pediu ajuda de Kiev para investigar seu rival político, o democrata Joe Biden.