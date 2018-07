Em meio a mais violência, Liga Árabe exige fim da 'matança' na Síria

A Liga Árabe disse neste sábado que enviou uma "mensagem urgente" ao regime sírio de que a "matança contínua de civis" em protestos contra o governo precisa acabar.

O comunicado foi divulgado após uma reunião ministerial sobre a crise na Síria. Os ministros pediram que o governo "adote as medidas necessárias" para proteger seus civis.

Eles terão um encontro no domingo com autoridades sírias no Catar. Eles também disseram ter tido uma conversa "franca e amigável" com Assad na quarta-feira passada.

Há relatos de mais confrontos entre manifestantes e tropas do governo neste sábado na cidade de Homs, na região central do país. Na sexta-feira, pelo menos 37 manifestantes morreram em conflitos com forças de segurança.

Exclusão aérea

Alguns dos ativistas em Homs estão pedindo que a comunidade internacional imponha uma zona de exclusão aérea.

Desde março, quando começaram os protestos na Síria, mais de três mil pessoas já morreram. O regime do presidente Bashar Al-Assad diz que os protestos estão sendo liderados por gangues armadas e extremistas estrangeiros, que querem provocar uma disputa sectária.

Jornalistas estrangeiros estão sendo tendo dificuldades para conseguir entrar na Síria e cobrir os conflitos.