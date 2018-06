Em meio a protestos, governo do Haiti tenta acordo com oposição

PORTO PRÍNCIPE - No dia que marca o quinto ano desde o terremoto que devastou o Haiti, o país vive um aumento de protestos contra o presidente Michel Martelly em razão da crise política. No entanto, no domingo, o governo anunciou um consenso para convocar eleições legislativas e municipais neste ano.

Depois de dias de negociações, Martelly e dirigentes dos partidos políticos opositores assinaram um acordo determinando a realização das eleições que deveriam ter ocorrido em 2011. Nesta segunda-feira, 12, vence o mandato de 2/3 do Senado e se não houver um acordo final, o presidente haitiano deverá governar por decreto.

Há algumas semanas, o governo havia decidido estender o mandato do atual Parlamento, mas ainda é preciso que a lei eleitoral seja aprovada, por isso uma sessão de emergência foi convocada para esta segunda.

No domingo, manifestantes queimaram pneus e lançaram pedras contra a polícia, que usou bombas de gás lacrimogêneo e jatos de água de veículos blindados. Os confrontos ocorreram na capital Porto Príncipe após protestos convocados por grupos opositores.

A embaixada dos EUA, em um comunicado divulgado domingo, apoiou as ações de Martelly e destacou as "amplas concessões" do presidente em busca de uma solução para a crise, como a troca do primeiro-ministro.

A União Europeia considerou "um passo positivo" o acordo alcançado no Haiti domingo e pediu "rápida implementação". /AFP e EFE