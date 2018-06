Em meio a protestos, Grécia e Macedônia assinam acordo para mudar nome da ex-república iugoslava

PSARADES, GRÉCIA - A Grécia e a Macedônia deixaram de lado três décadas de disputa neste domingo, 17, ao concordar em um novo nome para a ex-república iugoslava, cimentando o caminho para uma possível admissão na União Europeia (UE) e Otan.

Os chanceleres dos dois países assinaram um acordo para renomear a ex-república iugoslava como “República da Macedônia do Norte”, apesar de uma série de protestos contra um acordo visto como “entreguismo” por pessoas de ambos os lados. Até agora, o nome oficial da Macedônia era Antiga República Iugoslava da Macedônia (ARYM).

Em Prespes, os líderes da Grécia e da Macedônia se abraçaram e apertaram as mãos na presença de autoridades europeias e das Nações Unidas.

O acordo - negociado por seis meses e assinado pelos ministros grego, Nikos Kotzias, e macedônio, Nikola Dimitrov - ainda exige a aprovação formal de ambos os congressos e um referendo na Macedônia. Ela está longe de garantida, diante da forte oposição do público grego e do presidente da Macedônia, que prometeu bloquear o acordo.

“Pouquíssimos acreditavam que seríamos capazes de deixar para trás 26 anos de uma disputa sem resultados”, disse o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras. “Temos uma responsabilidade histórica de que este acordo não será mantido em suspenso”, disse Tsipras enquanto ele e seu colega da Macedônia, Zoran Zaev, recebiam aplausos.

Tsipras sobreviveu a uma moção de desconfiança organizada pela oposição no Parlamento na véspera. Mas até 70% dos gregos são contra o compromisso do nome, segundo uma pesquisa de opinião do jornal Proto Thema.

Protestos

Enquanto o acordo era assinado, os protestos na Grécia se intensificaram e resultaram em confrontos entre manifestantes e policiais, que atingiram os participantes com golpes e gás lacrimogêneo na pequena cidade de Pisoderi, a 25 km de onde ocorreu a cerimônia.

Seis policiais e seis manifestantes ficaram feridos, segundo a polícia, enquanto 500 pessoas tentaram se aproximar do local da assinatura do acordo com bandeiras gregas. / AFP e REUTERS