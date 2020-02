Em meio a protestos, parlamentares de Portugal votam a favor da eutanásia

Em votação histórica nesta quinta-feira, 20, o Parlamento de Portugal decidiu a favor da liberação da eutanásia e do suicídio assistido para pacientes em estado terminal. O presidente do país ainda pode tentar reverter a decisão.

LEIA TAMBÉM > Jovem que optou pela vida após lutar para morrer ganha cadeira motorizada

A Assembleia Republicana, o Parlamento de Portugal, aprovou cinco projetos de direito à morte, todos com margem confortável. Os partidos de esquerda apresentaram as contas, que não apresentaram diferenças substanciais.

Antes dos legisladores votarem, centenas de pessoas fora do prédio do Parlamento protestaram contra as medidas. Uma faixa dizia: “A eutanásia não acaba com o sofrimento, acaba com a vida.” Alguns manifestantes sustentaram crucifixos e efígies religiosas.

O presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, tem uma posição relutante em relação ao tema e pode vetar a nova lei, mas o Parlamento pode anular seu veto votando pela segunda vez uma aprovação. O presidente português não tem poderes executivos.

O chefe de Estado também poderia pedir ao Tribunal Constitucional que reveja a legislação. A Constituição de Portugal afirma que a vida humana é "sacrossanta", embora o aborto seja legal no país desde 2007.

A eutanásia – quando um médico administra diretamente drogas fatais a um paciente – é legal na Bélgica, Canadá, Colômbia, Luxemburgo, Holanda e Suíça. Em alguns estados dos EUA, é permitido o suicídio assistido por medicação – onde os pacientes administram eles mesmos a droga letal, sob supervisão médica.

Ana Figueiredo, professora de matemática, tornou-se defensora da eutanásia depois que seu pai de 70 anos, com câncer terminal, se matou com uma arma há quase seis anos.

"Ele estava consciente, com dores profundas e continuou implorando aos médicos que as aliviassem porque estava em um estado terminal", disse Figueiredo. "Foi muito triste vê-lo implorando por uma morte digna sem dor. ''

A Igreja Católica em Portugal liderou a oposição aos procedimentos, que atualmente são ilegais e têm sentenças de prisão de até três anos. Os líderes da Igreja instaram os legisladores em vão a realizar um referendo sobre o assunto.