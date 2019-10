Em meio a protestos, primeiro-ministro do Líbano renuncia ao cargo

BEIRUTE - Em meio aos protestos em todo o Líbano desencadeados por uma crise econômica, o primeiro-ministro Saad Hariri anunciou nesta terça-feira, 29 sua renúncia ao cargo.

Ele pediu que os cidadãos do país mantenham a paz e disse que é responsabilidade de todos os partidos políticos garantir a proteção do país. "Cargos vêm e vão. A dignidade e a segurança do país são mais importantes", afirmou Hariri em pronunciamento exibido pela TV.

"Me dirijo ao Palácio Baabda - residência oficial do presidente do Líbano - para apresentar minha demissão do governo em resposta aos muitos libaneses que foram às ruas", afirmou Hariri, depois de dizer que estava em um beco sem saída.

O anúncio de Hariri foi feito logo depois de apoiadores do grupo xiitas Hezbollah e do partido xiita Amal terem atacado e destruído barracas montadas por manifestantes anti-governo no centro de Beirute. Homens com os rostos cobertos e bastões, além de agredirem os manifestantes, atearam fogo nas barracas. O Exército interveio com bombas de gás lacrimogêneo e tanques.

O país ficou paralisado pela onda de protestos contra a corrupção da classe política, que levou o Líbano à pior crise econômica desde a guerra civil (1975-1990).

“Durante 13 dias, o povo libanês esperou uma decisão para uma solução política que acabe com a deterioração (da economia). E eu tentei, durante esse período, encontrar uma saída, ouvindo a voz do povo”, disse Hariri em seu discurso televisionado. “É hora de termos um grande choque para enfrentar a crise”.

A movimentação interferiu na crise econômica libanesa, com escassez de moeda impressa e enfraquecimento da libra libanesa, que há anos tem baixo valor.

O embate entre apoiadores do Hezbollah e manifestantes acontece após o líder do grupo terrorista, Sayyed Hassan Nasrallah, ter afirmado na semana passada que as estradas fechadas pelos protestantes deveriam ser reabertas e sugeriu que os atos eram financiados pelos seus inimigos estrangeiros para implementar suas agendas.

É o confronto mais grave nas ruas de Beirute desde 2008, quando militantes do Hezbollah tomaram controle da capital em um breve conlito armado com adversários leais a Hariri.

Contra o sectarismo

Os protestos das últimas semanas no Líbano se destacaram por terem sido os primeiros onde manifestantes de diversas religiões se uniram pela mesma causa, contra o sectarismo presente no Parlamento e na alta cúpula do governo libanês, que se instalou após o fim da guerra civil.

A regra para composição do parlamento libanês é um reflexo da diversidade religiosa da sociedade libanesa. O acordo prevê que metade das cadeiras seja de cristãos, com subdvisiões entre católicos, ortodoxos, protestantes e evangélicos. A outra metade deve pertencer aos muçulmanos, divididos entre sunitas, xiitas, alauitas e druzos. Entre os xiitas, há políticos pertencentes ao grupo terrorista Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Pela regra, o primeiro-ministro deve ser sunita. Em janeiro, quando Hariri conseguiu formar governo, três ministérios foram entregues a políticos ligados ao Hezbollah. O grupo é integrante da política libanesa e tomou protagonismo da proteção das fronteiras do país, que tem um Exército fraco com poucos recursos bélicos. / EFE e REUTERS