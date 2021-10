Em meio a protestos, revolucionários sudaneses prometem resistir ao golpe militar

NAIRÓBI — Quando a segunda-feira amanheceu, incontáveis jovens, homens e mulheres que por quase três anos vinham tomando as ruas do Sudão rotineiramente pedindo um governo civil em seu país, foram acordados pelo toque de seus telefones, que recebiam mensagens com notícias dolorosas.

O líder civil do do governo, Abdalla Hamdok, havia sido detido juntamente com sua mulher. Assim como quase todo seu gabinete. As forças de segurança tinham espalhado as tropas pela capital, Cartum, e o sinal de internet que usavam para se comunicar estava prestes a ser derrubado.

“Foi um momento desconcertante, difícil de processar”, afirmou o líder comunitário Elbashir Idris, de 26 anos. “Olhei para fora da janela às 5 da manhã e pude ver os primeiros pneus sendo queimados em protesto — umas colunas grossas de fumaça preta.”

Apesar de um vasto e bem coordenado movimento de protesto a favor de uma transição democrática e uma forte pressão de países ocidentais em apoio a um Sudão livre do autoritarismo, após a retirada do poder do ditador de longa data, Omar Hassan al-Bashir, em 2019, anos de progresso pareciam ter desaparecido antes mesmo da maioria dos sudaneses poderem lavar o rosto ao despertar.

Uma dinâmica complexa está em jogo: os líderes militares e civis do Sudão têm compartilhado o poder em um arranjo instável, enfraquecido por desconfianças mútuas e desentendimentos a respeito de questões fundamentais - em relação, por exemplo, a que pessoas devem ser responsabilizadas pelas décadas de atrocidades cometidas sob a ditadura de Bashir; e se os militares devem ter permissão para controlar setores da economia. Atores novos e antigos visam ao poder em um Sudão que parece pronto para ser conquistado.

Uma coalizão frágil

Quando esse frágil castelo de cartas desmoronou, na segunda-feira, qualquer pretensa intenção de compartilhar poder ficou de lado. Os governadores de todos os Estados foram depostos; a Constituição foi substituída por um estado de emergência que concedeu ao tenente-general Abdel Fattah al-Burhan, o mais graduado oficial militar do país, poder quase absoluto.

Em discurso, na terça-feira, Burhan afirmou que Hamdok não foi preso e que seria nomeado um novo governo, civil e tecnocrata, que não fosse “tolhido por discórdia e diferenças”, como, segundo o militar, era o governo de Hamdok. Burhan também afirmou que o primeiro-ministro recebeu ameaças de morte, mas não forneceu provas sobre isso.

“Simplesmente para sua proteção, ele está em minha residência”, afirmou Burhan, de acordo com a tradução simultânea do canal de notícias Al Jazeera. “Uma vez que cesse a ameaça, ele poderá voltar para sua residência, e vocês poderão visitá-lo. Houve ameaças verdadeiras contra ele, e é por esse motivo que o estamos mantendo sob custódia, em segurança. Ninguém pode negar que ele deu grandes contribuições ao nosso país.”

A respeito do destino de pelo menos uma dúzia de outras autoridades civis, Burhan afirmou, “Certos indivíduos foram colocados sob custódia — os indivíduos suspeitos de minar a unidade nacional e a segurança nacional. Não estamos calando bocas, estamos bloqueando vozes que minem diretamente nossa harmonia”.

Burhan não comentou as alegações de que militares mataram a tiros pelo menos sete manifestantes, de acordo com uma associação de médicos, e feriram mais de 100 da repressão aos protestos antigolpe da segunda-feira. Ele afirmou, porém, que o sinal de internet seria restaurado na terça-feira. Ativistas e analistas sudaneses concordaram que esses ataques a manifestantes indicam muito mais a determinação dos militares de reter o poder do que restaurar a estabilidade.

“Entendemos isso como uma maratona”, afirmou Idris. “O povo sudanês está pronto para resistir. Aprendemos a fazer barricadas, a esvaziar as ruas e depois reaparecer agrupados.”

Idris e outros afirmaram que protestos em massa já estão planejados para o próximo sábado, que ecoariam a “marcha dos milhões” organizada por movimentos pró-governo civil após episódios de repressão no passado. Na terça-feira, uma greve-geral em protesto contra o golpe tinha adesão, a maioria dos estabelecimentos comerciais de Cartum estava fechada, e as ruas estavam vazias.

Países ocidentais tentaram aumentar a pressão sobre Burhan usando todos os elementos de dissuasão que possuem para convencê-lo a desistir do golpe. O Departamento de Estado americano anunciou a suspensão da ajuda reservada para auxiliar a transição do Sudão para um governo civil — centenas de milhões de dólares que poderiam exercer uma influência estabilizadora na economia do país, fustigada pela inflação.

Mas a facilidade com que Burhan foi capaz de varrer para o lado as autoridades civis do Sudão demonstrou a magnitude de sua força, afirmou Magdi el-Gizouly, analista sudanês do Rift Valley Institute.

“Burhan poderá ser bem-sucedido com o apoio de outros aliados, nomeadamente o Egito, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos”, afirmou. “Ele não é um pária, como Bashir se tornou, não é islamista. Ele encontrará um novo líder civil, mais flexível, manterá as formalidades, e o Ocidente simplesmente acabará lidando com essa pessoa.”

Enquanto se espalhavam entre os movimentos de protesto rumores sobre os aliados árabes de Burhan e seu papel no golpe, um graduado diplomata ocidental - falando sob condição de anonimato para poder comentar assuntos sensíveis - afirmou que as autoridades do Egito, pelo menos, foram pegas de surpresa pela súbita manobra de Burhan.

“Os egípcios pareceram tão surpresos pela inconsequência dos militares quando vários governos ocidentais”, afirmou o diplomata.

Em vez de apelar para o apoio internacional, porém, Burhan deverá se fiar mais em novos parceiros domésticos, agora que sua relação com Hamdok e o movimento de protesto anti-Bashir foi rompida definitivamente, afirmou Gizouly.

Por meio de um processo de paz conduzido principalmente pelos militares, Burhan cultivou laços próximos com líderes dos diversos grupos rebeldes do Sudão - muitos deles contra os quais lutou anteriormente, quando era comandante militar sob as ordens de Bashir.

Sob as determinações de um acordo assinado em Juba, no Sudão do Sul, no ano passado, “Burhan constituiu uma série de alternativas viáveis para líderes civis nas periferias do país, de onde vem a maioria dos recursos que alimentam a economia sudanesa”, afirmou Gizouly.

O controle desses recursos é a maneira mais clara de entender o desejo dos militares de evitar que líderes civis ganhem proeminência no governo, o que deveria ocorrer no próximo mês, segundo os termos originais do governo de transição. Seria a primeira vez em décadas que o Sudão teria um governo civil.

“Os militares tinham muito a temer por abrir mão desse elemento-chave na transição”, escreveu o International Crisis Group após o golpe. “Sob Bashir, os generais passaram a exercer um controle irrestrito sobre setores cruciais da economia, por meio de uma rede de empresas que detém bilhões de dólares em ativos. O governo Hamdok havia buscado retirar esses privilégios, colocando muitas dessas empresas sob administração de civis.”

A dúvida a respeito da capacidade dos militares de resistir a outra onda de protestos massivos logo será respondida. Em 2019, após a queda de Bashir, grupos militares e paramilitares foram acusados de massacrar mais de 100 manifestantes. Poucas semanas depois, centenas de milhares de pessoas voltaram a tomar as ruas.

Em seu discurso, na terça-feira, Burhan mencionou os manifestantes, jovens em sua maioria, afirmando, “Sabemos que muitos jovens foram ludibriados ou até radicalizados”.

“Ninguém deve se iludir. Burhan não vai cair tão cedo”, afirmou Gizouly. “Mas como ele poderá governar as cidades - elas estão apinhadas, repletas de desempregados, em absoluta crise urbana, com estudantes em busca de trabalho, pessoas vivendo de comércio improvisado, desesperadas em busca de alimento e combustível. Como Burhan fará com que elas aceitem isso?” Para manifestantes como Idris, aceitar a derrota não é uma opção.

“Só nos resta esperar e ver qual lado tem mais força”, afirmou ele. “Acredito nas pessoas, não nos militares.” / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO