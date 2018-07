Em meio a rumores, mídia chinesa cita vice-presidente

A expectativa é que Xi seja nomeado novo líder do Partido Comunista no mês que vem e assuma o cargo de presidente da China em março, no lugar de Hu Jintao. Ele não é visto em público desde 1o de setembro.

Xi não compareceu a encontros com líderes estrangeiros em visita à China na semana passada, mas na quarta-feira à noite a mídia estatal chinesa informou que ele expressou condolências à família de um veterano líder do Partido Comunista que morreu na semana passada.

No entanto, o governo chinês não emitiu até o momento nenhum comunicado respondendo diretamente aos rumores sobre a saúde de Xi, de 59 anos, os quais incluem problemas cardíacos ou na coluna, derrame e acidente de carro, entre outras especulações.

(Por Michael Martina)