Em menos de meia hora, Washington registra dois tiroteios com vítimas

WASHINGTON - Ao menos uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas na noite desta quinta-feira, 19, durante tiroteios registrados em Washington, capital dos Estados Unidos. Segundo a polícia local, ainda não há indícios de que os dois tiroteios estejam relacionados.

De acordo com as autoridades norte-americanas, o primeiro tiroteio aconteceu às 22h no horário local (23h no horário de Brasília) próximo a Columbia Heights.

O comandante da polícia local, Stuart Emerman, explicou à imprensa que o caso ainda está sendo investigado, mas que os disparos podem ter sido feitos a partir de um automóvel, utilizando um fuzil de assalto. As causas, contudo, ainda são desconhecidas.

As vítimas do primeiro tiroteio, cinco homens e uma mulher, estavam no pátio de um complexo de apartamentos. Não há confirmação da identidade da vítima morta durante o ataque e, dos cinco feridos, pelo menos um está em estado grave.

A polícia de Washington informou ainda que um segundo tiroteio com ao menos três feridos ocorreu meia hora depois, no outro extremo da cidade. Segundo Emerman, porém, não há indício de relação entre os casos no momento.

Em Washington e em sua área metropolitana, assim como em outras cidades do país, são habituais os tiroteios, muitos deles relacionados com a violência entre gangues. A capital dos Estados Unidos, que tem apenas cerca de 700 mil habitantes, registrou 123 homicídios neste ano - e mais 90 em sua região metropolitana - a maioria por armas de fogo. / EFE