Em mensagem de Páscoa, papa pede 'fim de banho de sangue' na Síria

Em sua tradicional mensagem de Páscoa, na manhã deste domingo, o papa Bento 16 pediu que o governo da Síria ponha fim à violência no país, que já dura um ano, e manifestou preocupação com os cristãos que sofrem por causa de sua fé.

Em seu discurso anual Urbi et Orbi (Para a Cidade e para o Mundo), diante de cerca de 100 mil pessoas concentradas na praça São Pedro, no Vaticano, o papa fez também um apelo à paz em outros países do Oriente Médio e na África, particularmente no Mali e na Nigéria.

Poucas horas antes, o Vaticano havia anunciado que Bento 16 visitará o Líbano em setembro.

"Que o Cristo ressuscitado leve esperança ao Oriente Médio e permita que todos os grupos étnicos, culturais e religiosos daquela região trabalhem juntos para avançar num bem comum e no respeito aos direitos humanos", afirmou o papa.

"Particularmente na Síria, que haja um fim ao derramamento de sangue e um compromisso imediato para o caminho do respeito, do diálogo e da reconciliação, como pedido pela comunidade internacional", disse.

Ele manifestou a esperança de que "muitos refugiados" atualmente necessitados de ajuda humanitária "encontrem a aceitação e a solidariedade capazes de aliviar seus terríveis sofrimentos".

Para o Mali, que está em situação de caos após um grupo de oficiais do Exército tomar o poder num golpe há duas semanas, Bento 16 disse esperar "que o Cristo glorioso traga paz e estabilidade".

E para a Nigéria, palco de violência étnica e religiosa, ele pediu que "a alegria da Páscoa dê a força necessária para a construção de uma sociedade pacífica e que respeite a liberdade religiosa de seus cidadãos".

Fragilidade

As cerimônias dos últimos dias para a celebração da Semana Santa e da Páscoa mostraram um pontífice aparentemente cansado e frágil.

O serviço de sábado, normalmente realizado à meia-noite, foi antecipado para não sobrecarregar Bento 16, de 84 anos, que acaba de retornar de uma viagem a Cuba e ao México.

O irmão mais velho do papa, que mora na Alemanha, afirmou que Bento 16, que fará 85 anos neste mês, pretende reduzir o ritmo de viagens para não se cansar demais.