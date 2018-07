Em Moscou, novo líder chinês adverte contra intromissões externas

Membros permanentes com poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, Rússia e China têm se unido diplomaticamente para conter a influência dos Estados Unidos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e obstruíram três esboços de resolução sobre a Síria.

"Precisamos respeitar o direito de cada país no mundo de escolher de forma independente seu caminho de desenvolvimento e se opor a interferência nos assuntos internos de outros países", afirmou Xi a estudantes em uma escola de relações internacionais.

As declarações do presidente chinês foram feitas um dia após reunião com Putin em sua primeira viagem internacional desde que assumiu o cargo, algo que ambos afirmaram destacar uma "parceria estratégica" entre Moscou e Pequim.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin; reportagem adicional de Megan Davies)