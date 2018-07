Em New Hampshire, só mulheres se elegeram Pela primeira vez, os americanos terão 19 senadoras - de um total de 100. No entanto, em nenhum outro Estado as mulheres foram tão bem quanto em New Hampshire. Maggie Hassan foi eleita governadora - a única do Partido Democrata. As duas vagas no Senado já eram ocupadas por mulheres: Jeanne Shaheen e Kelly Ayotte. Na terça-feira, o Estado elegeu só deputadas: Carol Shea-Porter e Ann McLane Kuster, ambas democratas. Com isso, todos os principais cargos eletivos são agora ocupados por mulheres.