Em nota, governo brasileiro expressa 'profundo pesar' pela tragédia em Meca

O governo brasileiro divulgou uma nota nesta quinta-feira, 24, no qual expressou seu "profundo pesar" pela tragédia na Arábia Saudita durante as celebrações do Hajj, em Meca, que deixou 717 mortos.

"O governo brasileiro apresenta suas sentidas condolências aos familiares das vítimas, ao governo e ao povo sauditas, e se solidariza com a grande comunidade islâmica em todo o mundo", diz o texto divulgado pelo Itamaraty.

A nota informa ainda que a Embaixada do Brasil em Riad "acompanha de pertos os acontecimentos e não tinha registro até o momento de vítimas de nacionalidade brasileira.