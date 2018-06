Em nota, Brasil condena agressões a parlamentares em Caracas

O governo brasileiro condenou, em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, as agressões da Guarda Nacional Bolivariana contra os parlamentares Juan Requesens e Miguel Pizarro, durante manifestações pacíficas em Caracas realizadas no último domingo. A nota acrescenta que outros manifestantes, incluindo menores, foram golpeados com violência.

“O Brasil condena a escalada da repressão na Venezuela e faz apelo ao governo daquele país para que respeite a Constituição de 1999 e deixe de cercear liberdades civis e políticas”, diz a nota. “Solução definitiva para a crise por que passa o país vizinho somente resultará da observância estrita aos princípios do Estado Democrático de Direito.”