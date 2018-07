Em nova ação, sunitas executam 13 xiitas no Paquistão

Extremistas sunitas executaram ontem 13 xiitas na Província do Baluquistão, no sudoeste do Paquistão, no segundo ato de violência entre os grupos islâmicos rivais em duas semanas.

De acordo com testemunhas, em duas motos, homens armados pararam um ônibus que levava xiitas. Os passageiros foram obrigados a descer e formar uma fila antes de ser assassinados. Um sunita também foi morto e seis pessoas ficaram feridas durante a ação.

Militantes sunitas ligados à Al-Qaeda e ao Taleban têm realizado ataques pelo Paquistão contra a minoria xiita nos últimos anos, mas esse verão tem sido especialmente sangrento no Baluchistão, que já registrou pelo menos quatro ataques do gênero desde maio.

A estratégia de ontem foi a mesma do ataque de duas semanas atrás, quando 26 peregrinos xiitas morreram. Os dois incidentes tiveram como alvo os azaras, uma tribo xiita que vive no Paquistão e no Afeganistão.

Em protesto pelas execuções de ontem, os xiitas bloquearam a principal via da periferia de Quetta, capital do Baluquistão, e incendiaram o ônibus que levou os mortos e feridos para o hospital, após o transporte.

O grupo sunita Lashkar-e-Jhangvi admitiu a autoria do ataque anterior. Um dos líderes do movimento, Malik Ishaq, havia sido libertado da cadeia em julho, sob fiança, depois de 14 anos. Ele era acusado de matar xiitas, mas os crimes nunca foram provados. Há uma semana, ele fez discursos inflamados contra a minoria.

O Paquistão é um país de maioria sunita, com cerca de 15% de xiitas. Ambos convivem pacificamente, apesar de tensões existentes há décadas. Os dois grupos discordam desde o século 7.º sobre quem é o verdadeiro herdeiro do Profeta Maomé. Nos anos 80 e 90, o Paquistão tornou-se cenário de uma guerra próxima entre o Irã, majoritariamente xiita, e a Arábia Saudita, sunita. / AP