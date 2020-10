Em novo recorde, EUA registram quase 100 mil novos casos diários de coronavírus 

WASHINGTON - Os Estados Unidos registram quase 100 mil novos casos diários de coronavírus nesta sexta-feira, 30, estabelecendo mais um recorde na onda de infecções no país. Segundo contagem do Washington Post, foram registrados mais de 98 mil casos nas últimas 24 horas.

O recorde anterior havia sido estabelecido apenas um dia antes, dando uma ideia da velocidade com que o aumento dos casos está ocorrendo. O país também ultrapassou a marca de 9 milhões de casos apenas 15 dias depois de atingir 8 milhões. Pelo menos 229 mil pessoas já morreram por conta da covid-19 desde o início da pandemia.

Onze estados relataram recordes de registros em um único dia para novos casos nesta sexta-feira: Wyoming, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Utah, Montana, Illinois, Minnesota, Pensilvânia, Virgínia Ocidental, Ohio e Maine. E dois Estados atingiram recordes de mortes: Tennessee, com 78, e Montana, com 27.

O total nacional de casos, que deve aumentar ao longo da noite, à medida que mais Estados e condados forem relatando seus registros, é apenas mais um sinal das perspectivas sombria do país. Muitas áreas dos Estados Unidos estão passando por suas piores semanas. O país relatou um registro de mais de 500 mil novos casos de coronavírus na semana passada.

Não são apenas algumas áreas que impulsionam o aumento dos casos, como ocorreu no início da pandemia. Metade dos condados dos EUA viu o pico de novos casos durante o mês passado. Quase um terço viu um recorde na semana passada.

Especialistas já previam um outro pico nos casos, já que o clima frio (no norte) faz com que as pessoas fiquem fechadas em casa e ajuda na propagação do vírus. A temporada de férias também preocupa as autoridades de saúde pública nos EUA.

O aumento dos testes por si só não explica o salto nos casos. As atuais hospitalizações por coronavírus estão aumentando de novo de forma constante, embora ainda não tenham ultrapassado o pico do verão (no norte).

Os casos de coronavírus estão aumentando em todos os Estados onde a disputa eleitoral está acirrada antes do dia da eleição, na terça-feira, oferecendo evidências contra o argumento do presidente Donald Trump de que a pandemia está quase acabando e as restrições não são mais necessárias.

O aumento das mortes, segundo estudo divulgado na revista Science, diminuem o apoio à reeleição do presidente e aos candidatos republicanos. / W. POST e NYT