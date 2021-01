Em novo recorde, EUA registram quase 4 mil mortes por covid-19 em 24h

NOVA YORK - Os Estados Unidos registraram novo recorde de mortes por covid-19 em 24 horas nesta terça-feira, 5, com mais de 3.930 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, centro de referência no assunto.

Ao mesmo tempo, o país contabiliza mais de 250 mil novas infecções, de acordo com a contagem feita pela Agência France-Presse dos números da universidade, que são continuamente atualizados.

O número de pessoas hospitalizadas também atingiu um nível sem precedentes desde o início da pandemia, com mais de 131 mil pacientes ocupando leitos devido à covid-19, de acordo com dados do Covid Tracking Project.

A situação é particularmente preocupante no sul e no oeste do país. Sobrecarregados, os serviços de emergência de Los Angeles começaram a racionar o oxigênio e as camas. Eles também estão pedindo aos paramédicos que não transportem mais certos pacientes com parada cardíaca para hospitais com quase zero de chance de sobrevivência.

O recorde anterior de mortes em um dia foi registrado há seis dias, com mais de 3.920 mortes.

Os Estados Unidos enfrentaram uma recuperação dramática da epidemia desde o outono (no norte).

Desde o fim de novembro, o número de mortes diárias aumentou dramaticamente: agora ultrapassa quase consistentemente 2 mil ou até 3 mil por dia (exceto nos fins de semana).

As consequências das festas de fim de ano devem piorar a situação. /AFP