Em números: Armas voltam a causar polêmica nos EUA

O presidente Barack Obama deu a entender que analisará a questão do controle de armas de fogo nos Estados Unidos depois que 20 crianças e sete mulheres foram assassinadas pelo atirador Adam Lanza, na sexta-feira, em Newtown, Connecticut.

A segunda emenda da Constituição americana protege o direitos dos cidadãos de "manter e portar armas". Contudo, restrições sobre a posse e o porte de armamentos variam segundo as leis de cada Estado. Dados das Nações Unidas apontam que os Estados Unidos estão em 5º lugar no ranking de pessoas mortas por armas de fogo - com 9.960 casos registrados no ano de 2010.

A posição americana no ranking se deve, em parte, à sua grande população. O país cai para o 26º lugar - atrás de diversos países do Caribe e da América Latina - quando a comparação é feita a partir do número de mortes por 100 mil habitantes.

Essa taxa de mortes vem flutuando nos últimos anos, de 3,9 casos por 100 mil pessoas em 2006 para 3,2 em 2010, de acordo com a ONU. statísticas diferentes, originárias de uma base de dados do FBI, a polícia federal americana, estabelecem uma taxa de 2,8 para o ano de 2011, mas ela varia entre os Estados.

O gráfico abaixo mostra que Washington DC possui a maior taxa. Connecticut - onde ocorreu o massacre - registra um número mais baixo: 2,6.

Reprodução/BBC

Veja abaixo quais foram as armas utilizadas por Lanza no massacre de Newtown:

Fuzil Bushmaster - calibre .223 (estilo AR-15)

- Fuzil semiautomático inspirado no fuzil M16 - usado pelos americanos na guerra do Vietnã. Utiliza munições "menos potentes" que as empregadas em operações de guerra.

- Leve, durável e preciso

- Atira múltiplos projéteis rapidamente

- Atinge distâncias entre 400m e 600m

- Usa pentes para 30 projéteis

- Aceita acessórios, como sistemas de mira

- Usado especialmente em torneios de tiro

- Também é utilizado em caçadas

- Tipo semelhante de arma foi empregado no massacre em um cinema em Aurora, Colorado, em julho

Pistola Glock - calibre 10 mm

- Pistola semiautomática

- Atira rapidamente e em sequência

- Leve e fácil de utilizar

- Tem pentes para 10 ou 15 projéteis

- É uma das armas mais utilizadas pelas forças de segurança americanas

- A pistola Glock também foi usada no massacre de Aurora

Pistola Sig Sauer - calibre 9mm

- Pistola semiautomática

- Atira rapidamente e em sequência

- Também é muito usada por forças de segurança americanas

