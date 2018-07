Em 'Os Simpsons', Homer vota em republicano

Em episódio da série Os Simpsons que vai ao ar no dia 30, mas com trechos já divulgados pela rede de TV Fox, Homer Simpson aparece votando em Mitt Romney para presidente. Na cena, o personagem chega ao seu local de votação sem documentos.

Inicialmente, o mesário claramente republicano afirma que, sem o documento, Homer não pode votar. Ele responde dizendo que é "um eleitor branco de 40 anos e sem curso universitário". Este perfil, segundo pesquisas, encaixa-se no de um eleitor de Romney. Imediatamente, o liberam para votar.

Diante da urna, Homer vê as duas opções e pensa - "Barack Obama, eu não sei. Já tenho a minha mulher dizendo para eu comer de forma saudável. Mitt Romney? Eu escutei que ele usa cuecas mágicas (estereótipo atribuído aos mórmons). Eu espero que um líder do mundo livre tenha comando. Além disso, o cavalo dele refugou nas Olimpíadas. Ao mesmo tempo, ele inventou o Obamacare", conclui, lembrando que a reforma do sistema de saúde levada adiante pelo presidente teve como base iniciativa similar do republicano quando ele era governador de Massachusetts. / G.C.