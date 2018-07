Em Paris, Carla Bruni dá à luz uma menina

Sarkozy havia viajado para discutir com a chanceler Angela Merkel a elaboração de uma posição comum entre França e Alemanha sobre a crise econômica da zona do euro, que será o tema da cúpula da União Europeia no domingo (mais informações no Caderno de Economia).

Antes de partir, ele havia visitado a mulher na maternidade La Muette, por aproximadamente meia hora. Dezenas de jornalistas estavam de plantão diante do hospital que, assim como o gabinete do presidente, não confirmou o nascimento da criança. Nos últimos dias, a unidade de saúde organizou um esquema de isolamento para garantir a segurança da primeira-dama.

Foi a primeira vez na história que um presidente francês teve um filho durante o exercício do cargo. O sexo da criança foi uma surpresa para o casal, que optou por não ser informado se esperava um menino ou uma menina.

Carla tem um filho de 10 anos, Aurélien, fruto de uma relação com um filósofo francês. Sarkozy é pai de três rapazes. Pierre, de 26 anos, Jean, de 25, com a primeira mulher, Marie-Dominique Culioli. E Louis, de 14, de seu segundo casamento com a executiva Cécilia Ciganer-Albéniz.

Carla é a terceira mulher do líder francês. Os dois se casaram em 2008. Modelo e cantora, ela interrompeu o projeto de seu último CD por causa da gravidez. / AFP e REUTERS