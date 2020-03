Em Portugal, sobe para 1.280 número de infectados por coronavírus

LISBOA - Os contágios pelo novo coronavírus em Portugal subiram para 1.280, e o número de falecidos chegou a 12, segundo os últimos dados do governo, que espera alcançar o pico de máxima gravidade no dia 14 de abril. O número de infectados no país europeu dobrou nas últimas 24 horas.

Pelo menos 3% dos enfermeiros estão "em estado crítico" e a taxa de mortalidade está em 0,9%, informou a ministra da Saúde portuguesa, Marta Temido. A partir da semana que vem, Portugal vai adotar uma nova abordagem com os pacientes, na qual as pessoas em estado menos grave possam permanecer em casa, com tratamento à distância.

A ministra também lançou um alerta aos jovens. "Precisamos entender que ninguém está imune, ainda que em algumas faixas etárias a doença seja relativamente inócua, por isso todos devemos tomar cuidado", disse.

Portugal encontra-se em estado de emergência há mais de 15 dias, com possibilidade de renovação. Por enquanto, só são obrigados ao confinamento as pessoas que estão infectadas e as que têm suspeita de terem sido contagiadas com o novo coronavírus. Aos maiores de 70 anos, é recomendado sair apenas em casos imprescindíveis.

Alguns estabelecimentos comerciais foram fechados, mas seguem abertas empresas do ramo da alimentação e da saúde. Embora não seja um modelo tão restritivo quanto o da Itália e da Espanha, os portugueses têm seguido o conselho de ficar em casa e o país tem ruas bem mais vazias. /EFE