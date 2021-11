Em preparação para um terceiro mandato, Xi Jinping fecha a porta para o passado

PEQUIM - Enquanto os líderes mundiais em Glasgow, na Escócia, tentavam nos últimos dias chegar a um acordo para enfrentar a crise climática global, o presidente chinês Xi Jinping não estava entre eles. Em vez disso, sua atenção focava em prioridades mais perto de casa, onde ele pretende fazer história de um tipo diferente em uma reunião dos principais líderes do Partido Comunista Chinês em Pequim, na próxima semana. O encontro do Comitê Central, um órgão de tomada de decisão de 204 altos funcionários, irá rever -- e quase certamente passar -- uma resolução sobre as "grandes realizações e experiências históricas" dos primeiros 100 anos do partido.

Para Xi, que acumulou o controle pessoal do partido a um grau muito maior do que seus antecessores imediatos, a passagem de uma resolução histórica pavimenta o caminho para assumir um terceiro mandato no final de 2022. Depois de eliminar os limites do mandato presidencial em 2018, e apesar da grande repressão a tudo, Xi espera fortalecer as expectativas de seu governo contínuo, estabelecendo uma visão para a China comparável em ambição com a de Mao e Deng.

Apenas dois líderes anteriores da China contribuíram igualmente para a história do partido: Mao Tsé-Tung, o fundador da República Popular, e Deng Xiaoping, o líder forte que desencadeou reformas de mercado em 1978. Ambos usaram o processo para solidificar o poder, resolver debates internos espinhosos sobre o passado e avançar com uma nova agenda. "Isso diz muito sobre sua ambição e como ele se vê como líder", disse Jude Blanchette, ocupante da Cátedra Freeman em Estudos da China no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, sobre a proposta de Xi Jinping. "A resolução da história marcará uma nova época -- uma que Xi está liderando."

A última resolução da história, aprovada em 1981, veio em um momento difícil para o Partido Comunista Chinês. Depois da morte de Mao em 1976, os seus sucessores tiveram de enfrentar o legado do "grande timoneiro" numa altura em que obras populares de "literatura da cicatriz" exploravam a culpa e o trauma da Revolução Cultural, durante a qual Mao direcionou os jovens fanáticos a travar uma guerra de classes violenta, resultando em milhões de mortes. A resolução serviu para reconhecer o papel de Mao no "mais grave revés" na história do partido, mas decidir que suas realizações "superam" suas deficiências.

Há poucos sinais de que Xi enfrenta fissuras internas comparáveis ou a necessidade de explorar períodos sombrios do passado recente da China, como o massacre de manifestantes pró-democracia na Praça Tiananmen em junho de 1989.

Nos últimos anos, Xi protestou contra as tentativas de desafiar a história oficial do partido - esforços que ele chama de "niilismo histórico" - e aprovou leis que tornam a difamação de heróis do passado uma ofensa criminal.

Isso torna esta resolução distinta das anteriores, que visavam resolver preocupações sobre períodos problemáticos da história do partido e dissipar divergências sobre um caminho futuro, disse Deng Yuwen, um ex-editor do Study Times, uma publicação oficial do Partido Comunista, e agora um comentarista independente e crítico do governo. "Não há dúvida de que a nova era de Xi será o foco e a maior prioridade da nova resolução histórica", disse Deng em um vídeo. "Não haverá novos conteúdos ou novos avanços na avaliação da história."

À frente do plenário, houve uma nova onda de propaganda, salientando a responsabilidade direta de Xi pelos recentes êxitos nacionais. O People’s Daily, o jornal de registro do partido, tem publicado uma série de colunas de primeira página esta semana sobre "escolhas cruciais". A coluna de terça-feira relatava como a devoção pessoal de Xi à resposta do coronavírus às vezes o deixava incapaz de dormir. “A linguagem é muito mais ousada", disse Manoj Kewalramani, um colega de estudos da China no think tank da Instituição Takshashila na Índia, que escreve um boletim decifrando as mensagens do jornal. "Já não vos diz subtilmente que Xi está no comando. Está mais perto de exigir lealdade."

Xi pode não enfrentar uma crise como a desencadeada pela morte de Mao, mas fala regularmente de mudanças profundas na ordem global invisíveis num século que cria tanto ameaças como uma "janela de oportunidade estratégica" para a ascensão da China. A China "inaugurou grandes saltos de se levantar para ficar rico e se tornar forte", Qiushi, o jornal oficial da teoria do partido, escreveu na segunda-feira para explicar a necessidade de uma outra resolução histórica. De acordo com o periódico, a nação enfrenta uma jornada desafiadora cheia de questões não resolvidas que exigem que o partido "descubra como podemos continuar a ter sucesso e melhor responder aos problemas da nossa época."

Como seu esperado terceiro mandato se aproxima, Xi apelou à "prosperidade comum", sinalizando um novo conjunto de prioridades para o país. Na agenda emergente estão questões como a degradação ambiental, uma crise demográfica e uma desigualdade desenfreada, mas no seu âmago continua a ser um desejo de fortalecer a China, acabando com o que Xi acredita serem fontes de divisão e instabilidade, disse Andrew Polk, fundador da consultoria Trivium China.

Nos últimos dois anos, a filosofia pessoal do líder - "Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas em uma nova era" - foi incorporada na formulação de políticas da diplomacia para os militares e o judiciário. Neste outono, suas ideias foram escritas em livros didáticos usados para ensinar crianças em escolas primárias chinesas.

O foco no papel individual de Xi tem atraído comparações com o culto da personalidade de Mao. Mas os observadores da política chinesa frequentemente argumentam que a abordagem de Xi é diferente, evitando os movimentos sociais de massa caóticos dos primeiros anos da China em favor da construção de instituições partidárias em torno de si mesmo.

"Por mais paradoxal que possa parecer, a ideologia de Xi está centrada na ideia de governar de acordo com a lei," disse Ling Li, um estudioso da política chinesa na Universidade de Viena, que argumentou que Xi pode ressuscitar um título de "presidente do partido da era Mao" no próximo ano, quando ele entra em seu terceiro mandato.

Mas essa visão de usar a lei para governar não se baseia na independência judicial, e sim na fusão do controle partidário com o sistema legal da China. Ele "defendeu um esforço para construir um novo sistema jurídico do partido-Estado, onde as regras do partido e as leis estaduais coexistem como um todo orgânico", disse Li. É provável que o controle robusto de Xi sobre as instituições chinesas esteja no centro de uma ruptura ambiciosa com o modelo econômico da China nas últimas décadas. Em 2017, Xi declarou que a China tinha entrado numa "nova era", e este ano decidiu que o objectivo do seu antecessor de construir uma "sociedade moderadamente próspera" tinha sido alcançado. /TRADUÇÃO DE AMANDA GUEDES