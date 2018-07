Em primeiro discurso, Cristina apela à unidade do país Em seu primeiro discurso após a arrasadora vitória que a reelegeu para um mandato de mais quatro anos, a presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner apelou à unidade do país e usou grande parte do tempo para homenagear o marido morto no ano passado e agradecer pelas ligações que recebeu de apoio dos colegas latinos. "Quero agradecer o telefonema solidário, amigo e fraternal da amiga Dilma Rousseff, que me disse palavras muito doces", disse Cristina. Com a voz quebrada pela emoção em várias passagens do discurso, Cristina atribuiu sua vitória ao ex-presidente Néstor Kirchner.