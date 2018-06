Em processo, Trump pede indenização de US$ 10 milhões a chef de cozinha espanhol

WASHINGTON - O pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos Donald Trump pediu uma indenização de US$ 10 milhões ao chef espanhol José Andrés, que em julho quebrou o contrato que tinha assinado para gerenciar o restaurante de um dos novos hotéis do magnata.

No processo, Trump alega que a recusa de Andrés em assumir o principal restaurante do Trump International Hotel, em Washington, o fez perder milhões de dólares. O chef, que já dirige 18 restaurantes nos Estados Unidos, decidiu romper vínculos com Trump por suas duras críticas aos imigrantes mexicanos.

"É curioso que o senhor Andrés se sinta ofendido pelo fato de Trump falar publicamente suas opiniões sobre a imigração, que são as mesmas há muitos anos. É mais do que conhecida a franqueza do senhor Trump ao compartilhar suas opiniões em público", diz o processo, interposto perante a Corte do Distrito de Columbia, no último dia 31.

Segundo os advogados de Trump, Andrés sabia das opiniões do magnata antes de decidir trabalhar com ele no restaurante.

"Ele sofreu e seguirá sofrendo danos em valores que serão determinados mediante julgamento, mas que acreditamos que ultrapassará os US$ 10 milhões", explicaram os advogados.

Na semana passada, uma pesquisa de opinião Reuters/Ipsos mostrou que Trump está ganhando força antes do primeiro debate entre candidatos republicanos, que será realizado nesta semana.

A pesquisa contínua durante cinco dias mostrou o magnata do setor imobiliário subindo para 24,9% ante seu rival mais próximo, o ex-governador da Flórida Jeb Bush, que está com 12%.

O primeiro debate entre os pré-candidatos republicanos está marcado para quinta-feira, em Cleveland. Patrocinado pela Fox News, ele utilizará pesquisas nacionais para escolher 10 dos 17 candidatos que poderão participar. / EFE e REUTERS