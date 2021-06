Em protestos na Colômbia, trio desafia preconceito e dança para enfrentar polícia

Sandra E. Garcia, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Por semanas, milhares de pessoas lotaram as ruas da Colômbia protestando contra uma reforma tributária proposta pelo presidente do país, Iván Duque, acreditando que as mudanças ameaçariam a sobrevivência em uma economia já fraturada pela pandemia.

Duque mobilizou forças militares e policiais do país e mais de 40 pessoas morreram. Em 28 de abril, durante uma manifestação em Bogotá, três jovens dançarinos enfrentaram seu medo da violência por meio da dança.

Piisciis ou Akhil Canizales, de 25 anos; Nova, ou Felipe Velandia, de 25 anos - ambos identificados como não binários - e Axid, ou Andrés Ramos, de 20 anos, que é trans, foram reconhecidos por outros manifestantes na multidão por causa de um vídeo viral deles dançando postado nas redes sociais duas semanas antes.

"Decidimos sair para protestar por nossos direitos humanos, mas também para que houvesse alguma visibilidade para os LGBTQI+ e a comunidade não binária", disse Piisciis.

Ao se aproximarem do Capitólio Nacional ou da capital nacional na Plaza Bolívar, a praça principal de Bogotá, uma mulher sugeriu a Piisciis que os três subissem os degraus da praça e dançassem como fizeram em seu vídeo viral. Havia um problema: os policiais da Tropa de Choque aglomeraram-se no topo da escada.

"Ficamos com muito medo porque todo mundo na Colômbia tem medo da ESMAD", disse Piisciis em uma entrevista, referindo-se ao Escuadrón Móvil Antidisturbio, ou Esquadrão Móvel Anti-Distúrbios. "Eles são violentos e agressivos conosco".

No entanto, eles prosseguiram. Usando fita isolante amarela onde se lia "peligro" (perigo), frouxamente enrolados em seus torsos em forma de tops de tubo, e calças pretas, salto alto, uma máscara de esqui preta para Nova e uma longa peruca loira em Axid, eles subiram até o topo do patamar.

"Subimos até lá com tanto medo", disse Piisciis. "A verdade é que naquele momento ficamos com medo porque não sabíamos quando alguém iria atirar uma pedra ou um explosivo em nós ou se a polícia iria nos espancar."

Quando Nova, Piisciis e Axid alcançaram o patamar superior do Capitólio, a música começou a tocar. Era "Por Colombia Hasta el Fin", uma canção de guaracha que Piisciis fez para o protesto. Quando a polícia de choque percebeu, eles já estavam viralizando.

No primeiro intervalo da música, como pode ser visto em um vídeo que também circulou amplamente, Piisciis, Nova e Axid começaram a balançar os braços e os quadris simultaneamente; esquerda, direita, esquerda, esquerda. Era a clássica passarela da moda. Eles então balançaram a cabeça com a batida, jogando os cabelos com força.

À medida que os policiais vestindo roupas de choque começaram a cercar o trio, eles astuciosamente passaram e se aproximaram da multidão enquanto faziam movimentos sensuais com as mãos. A multidão explodiu em aplausos.

À medida que mais oficiais cercavam o grupo, Nova se agachou e começou a se arrastar com a batida, chegando mais perto dos oficiais. Seus braços e mãos elegantemente esticados e cruzados no ritmo, com os dedos abertos na frente do rosto como enfeites barrocos. Foi um movimento de "salão de baile".

Axid recebeu uma grande bandeira colombiana de um estranho e começou a agitá-la, enquanto Piisciis também se aproximava dos manifestantes. Ela então ficou de pé e girou o corpo vigorosamente, seus cabelos o seguindo furiosamente. De repente, parou no meio de um giro, dobrou um joelho enquanto mantinha o outro reto e caiu direto no chão, de costas. O mergulho icônico.

Andar de pato, girar, mover as mãos e mergulhar, todos vieram da cultura do baile moderna, de um mundo à parte.

O drag ballroom surgiu pela primeira vez no Harlem na década de 1970. Era um santuário para os LGBTQ+ e pessoas negras e latinas que haviam sido condenadas ao ostracismo da sociedade branca dominante. O salão de baile era um grande mundo que eles imaginaram e trouxeram à vida.

As competições em eventos de drag ball fomentaram a comunidade entre diferentes grupos marginalizados. Embora muitos não fossem bem recebidos em boates ou bares na época, eles podiam comparecer a um baile como estavam, e depois alguns, e jogá-lo fora.

No protesto em Bogotá, dançar nesta tradição permitiu que Piisciis, Nova e Axid conseguissem visibilidade internacional em um país hostil às suas identidades, disseram. "Naquele momento estávamos todos conectados na mensagem da luta, a resistência, a empatia, a força e o amor", disse.

Nova disse: "Resistimos com arte e voga. Estávamos com medo, mas o povo e o amor do público eram a nossa gasolina para subir lá e enfrentar a polícia".

Piisciiss aprendeu a dançar dessa forma assistindo a vídeos no YouTube. Eles começaram em 2014 e aprenderam o estilo moderno de Nova York, disseram. Eles assistiram a vídeos de Leiomy Maldonado, jurada do programa de televisão da competição de salão de baile da HBO Max, "Legendary", e de muitos outros dançarinos modernos como Yanou Ninja e Archie Ninja Burnett. No início do ano, Piisciis deu uma aula de dança onde conheceram Nova e Axid. Piisciis então ensinou Nova.

A cultura de salão de baile moderno na Colômbia está crescendo, disse Nova. "É muito novo, tem apenas cinco anos, mas durante esse tempo cresceu e se expandiu para cidades como Medellín, Cúcuta, Pereira e outras cidades."

Ainda assim, muitas vezes eles não têm espaço para se apresentar, disse. O grupo espera quebrar barreiras e espalhar a moda em seu país.

"Queremos que todos falem e perguntem sobre a moda", disse Piisciis. "Acham que só existe nos Estados Unidos, por isso estamos aqui: para mostrar que não é só na televisão ou na ficção. Existe aqui em Bogotá".