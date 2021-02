EUA dizem que príncipe herdeiro autorizou 'capturar ou matar' jornalista e impõem sanções a sauditas

WASHINGTON - Pouco depois de retirar o sigilo de um relatório de inteligência que revela que o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman autorizou "capturar ou matar' o jornalista Jamal Khashoggi, o governo americano anunciou a imposição de sanções contra 76 sauditas vinculados ao assassinato. Ainda não está claro se o príncipe é um deles. Os Estados Unidos, segundo o Departamento de Estado, também proibiram a entrada de quem ameaçar dissidentes em seus países de origem.

"Deixamos claro que as ameaças extraterritoriais e os ataques da Arábia Saudita contra ativistas, dissidentes e jornalistas têm de acabar. Não serão tolerados pelos Estados Unidos", afirmou o secretário de Estado, Antony Blinken, em um comunicado.

O governo americano retirou, nesta sexta-feira, 26, o sigilo do aguardado relatório da inteligência que revela que o príncipe herdeiro autorizou "capturar ou matar' Khashoggi. A morte do jornalista, colaborador do jornal americano The Washington Post, no consulado saudita em Istambul, provocou grande indignação internacional.

O relatório foi elaborado há dois anos e só agora, no governo do presidente Joe Biden, foi tornado público. Ele se baseia principalmente nas investigações da Agência Central de Inteligência (CIA) e concluiu que o príncipe "aprovou a operação em Istambul, Turquia, para capturar ou matar o jornalista saudita Jamal Khashoggi". Para ela, o príncipe saudita via Khashoggi como uma "ameaça ao reino". Khashoggi morreu em outubro de 2018 após ter ido ao consulado saudita na cidade turca resolver uma questão burocrática.

O relatório acrescenta que a avaliação se baseia no controle de Bin Salman sobre o processo decisório no reino, bem como no envolvimento direto de conselheiros e membros dos detalhes de segurança do príncipe herdeiro no assassinato, e seu apoio ao uso de medidas violentas para silenciar dissidentes no exterior.

"Desde 2017, o príncipe herdeiro tem controle absoluto sobre as organizações de segurança e inteligência do reino, o que torna altamente improvável que as autoridades sauditas tivessem realizado tal operação sem a autorização do príncipe", destaca o texto.

Ainda segundo a inteligência americana, durante o momento em que o jornalista foi morto, Bin Salman provavelmente estimulou um ambiente no qual seus auxiliares temiam falhar nas tarefas que lhes foram confiadas, dada a possibilidade de serem demitidos ou presos.

"Isso sugere que é improvável que os ajudantes tenham questionado as ordens de Mohammed bin Salman ou empreendido ações sensíveis sem seu consentimento", afirma o documento.

Os serviços americanos também disseram que a equipe que chegou a Istambul em 2 de outubro de 2018 para matar Khashoggi incluía funcionários que trabalhavam para ou estavam ligados ao Centro Saudita de Estudos e Assuntos de Mídia na Corte Real (CSMARC).

Na época, o centro era dirigido por Saud al-Qahtani, que a inteligência americana identifica como um conselheiro próximo de Bin Salman. O diretor afirmou publicamente em 2018 que jamais tomou decisões sem a aprovação do príncipe.

O esquadrão de ataque também incluiu sete membros da segurança pessoal de Bin Salman, conhecida como Força de Intervenção Rápida, um ramo da Guarda Real Saudita encarregado de proteger o príncipe herdeiro e responder apenas às suas ordens.

Novo capítulo nas relações

A divulgação do relatório já era aguardada e partes dele foram vazadas à imprensa nos últimos dois dias. Ontem, Biden palou por telefone com o rei Salman bin Abdulaziz, em um contato que analistas e a mídia viram como um novo capítulo nas relações dos EUA com a Arábia Saudita, assim como o próprio relatório. "É uma clara diferença entre a política do presidente Joe Biden e a do ex-presidente Donald Trump", analisou a emissora NBC. Um resumo da conversa divulgado pela Casa Branca não faz nenhuma menção ao assassinato e dissesse, em vez disso, mostra que os discutiram a parceria de longa data dos países.

Uma versão secreta do relatório foi compartilhada com membros do Congresso no fim de 2018. Mas o governo de Donald Trump rejeitou as exigências de legisladores e grupos de direitos humanos para divulgar uma versão não sigilosa, buscando preservar a cooperação em meio a tensões crescentes com o rival regional de Riad, o Irã, e promover a venda de armas dos EUA para o reino.

A nova diretora de inteligência nacional de Biden, Avril Haines, comprometeu-se em sua audiência de confirmação a cumprir uma cláusula em um projeto de defesa de 2019 que exigia que o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional divulgasse dentro de 30 dias um relatório não sigiloso sobre o assassinato de Khashoggi./AFP, EFE e AP