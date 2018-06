Em resposta a Macri, chanceler venezuelana o acusa de proteger torturadores

ASSUNÇÃO - A chanceler venezuelana Delcy Rodríguez exibiu diante de chefes de Estado do Mercosul uma foto do opositor Leopoldo López, condenado a 13 anos e 9 meses de prisão, enquanto acusava o presidente argentino Mauricio Macri de ingerência indevida por pedir a Caracas a libertação de presos políticos, bem como de proteger torturadores. "Se formos falar de direitos humanos, senhor Macri, temos de fazer sem dupla moral", disse a diplomata.

O chefe de Estado que assumiu a Casa Rosada no dia 10 havia reivindicado 20 minutos antes, diante dos outros presidentes na 49.ª Cúpula do Mercosul, que não houvesse espaço para detenções por razões ideológicas. "Quero pedir expressamente a rápida libertação dos presos políticos da Venezuela", afirmou Macri. Maduro cancelou sua viagem na noite de domingo, depois de uma negociação entre chanceleres que previa duas medidas de proteção de direitos humanos.

Demonstrando irritação, Delcy Rodríguez se disse obrigada a responder a Macri, "não na condição de chanceler, mas em nome do povo da Venezuela e de Maduro". Sacou um arquivo fotográfico para tentar demonstrar que as manifestações da oposição venezuelana em 2014 foram violentas. Exibiu uma foto de um homem com uma bazuca e prédios públicos incendiados, depois de mostrar a imagem de López."O senhor está defendendo esse homem, está defendendo esse tipo de manifestação, esse tipo de violência política", afirmou.

As câmaras da organização da cúpula mostravam Macri inquieto falando com o chefe de gabinete Marcos Peña e distante da chanceler Susana Malcorra. Delcy Rodríguez dirigiu-se durante quatro minutos especialmente ao argentino. Em tom de ironia, criticou os protestos que reiteradamente chamou de pacíficos, em tom de ironia. "Defendemos o direito à não ingerência em assuntos internos."

"Entendo que o presidente Macri queira pedir liberdades para esses violentos. Entendo porque sei que um de seus primeiros anúncios foi a libertação de responsáveis por tortura, desaparições e assassinatos durante a ditadura". Macri não fez qualquer anúncio parecido a esse, o que aumentou sua irritação.

A chanceler venezuelana criticou ainda a denúncia feita por um promotor contra Hebe de Bonafini, uma das fundadoras da associação Mães da Praça de Maio, por incitação à violência. Ela convocou os argentinos a uma marcha para resistir ao governo de Macri. O pedido de indiciamento de Bonafini partiu de Guillermo Fanegos, advogado que defende 11 repressores da ditadura militar argentina.