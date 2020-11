Em resposta a Trump, Biden diz que 'presidente não vai roubar eleição'

WASHINGTON - O candidato democrata à presidência, Joe Biden, respondeu à reportagem do portal americano Axios de que o presidente dos EUA, Donald Trump, pretendia se declarar vencedor se os primeiros resultados da noite o mostrassem na frente: "Minha resposta é que o presidente não vai roubar esta eleição", disse Biden a repórteres na noite de domingo.

Atrás nas principais pesquisas de intenção de voto, Trump negou que pretenda declarar vitória se os primeiros resultados parciais o mostrarem na frente em alguns Estados disputados, mas indicou que pode dar início a batalhas judiciais em torno da apuração assim que a votação for encerrada.

Axios, citando três fontes familiarizadas com os comentários privados de Trump, relatou que o presidente disse a confidentes que declarará que ganhou a eleição de 3 de novembro, mesmo que o resultado do colégio eleitoral ainda não esteja claro, com um grande número de votos em Estados-chave para ser contados.

Falando a repórteres na noite de domingo, Trump negou que declararia uma vitória antecipada, chamando a história de Axios de uma "notícia falsa". Mas ele alertou que está preparado para enviar uma equipe de advogados para disputar votos em estados como a Pensilvânia.

Para Entender Trump ou Biden? Ferramenta mostra quem venceria hoje nos EUA A cada dia fazemos 10 mil eleições simuladas, com dados das pesquisas mais recentes, para estimar o resultado mais provável em cada Estado e no colégio eleitoral

“É terrível que não possamos saber os resultados na noite da eleição”, disse o presidente, criticando decisões da Suprema Corte que permitem a contagem de votos recebidos pelo correio em alguns Estados depois de 3 de novembro. “Assim que a eleição acabar, na mesma noite, vamos entrar com nosso advogados.”

Para que os resultados mostrem Trump à frente, seus aliados acreditam que ele precisa vencer ou liderar a apuração em Ohio, Flórida, Carolina do Norte, Texas, Iowa, Arizona e Geórgia — Estados onde a disputa está apertada. Como houve muitos votos pelo correio, o resultado oficial pode demorar. /Com NYT