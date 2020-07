Em retaliação aos EUA, China ordena fechamento de consulado americano em Chengdu

PEQUIM - A China ordenou nesta sexta-feira, 24, o fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu, no sudeste chinês. A decisão foi anunciada três dias após Washington acusar a China de espionagem e fechar o consulado chinês em Houston, no Texas.

Esta decisão constitui “uma resposta legítima e necessária às medidas irracionais dos Estados Unidos”, disse o Ministério das Relações Exteriores chinês em um comunicado, sem deixar claro se havia acusações específicas contra a missão estadunidense em Chengdu.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, declarou nesta quinta-feira, 23, que o consulado chinês em Houston era utilizado para “roubo de propriedade intelectual”.

O ministério chinês não especificou quando fechará o consulado americano. “A situação atual das relações entre os dois países não corresponde aos desejos da China e os Estados Unidos são inteiramente responsáveis por isso”, denunciou o governo chinês, que convocou Washington a “criar as condições necessárias para que as relações bilaterais voltem à normalidade”.

O governo chinês havia anunciado represálias contra o fechamento de seu consulado no Texas.

A tensão entre China e Estados Unidos, já alimentada pelas disputas comerciais e acusações mútuas sobre a origem da pandemia do novo coronavírus, aumentou nas últimas semanas com a imposição por parte de Pequim de uma lei de segurança nacional em Hong Kong.

Washington considerou que essa lei destrói a autonomia da antiga colônia britânica e tomou medidas de represália econômicas contra a região./AFP