Em Riad, Obama presta homenagem ao rei Abdullah

RIAD - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, defendeu nesta terça-feira, 27, a aliança com a Arábia Saudita no campo da segurança, ainda que seu parceiro seja alvo de críticas sobre abuso de direitos humanos. Obama liderou uma comitiva americana que prestou homenagem ao rei Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud, morto na semana passada.

A Arábia Saudita é, constantemente, criticada por os abusos de direitos humanos que ocorrem no país e suspeita de colaborar financeiramente com grupos terroristas na região, mas eu status de aliada dos EUA parece, muitas vezes, abrandar esse criticismo. Segundo Obama, a melhor maneira de seu país lidar com essa situação é "pressionar a monarquia ao mesmo tempo em que leva outras assuntos importantes a cabo". "Às vezes, precisamos balancear nossas questões sobre direitos humanos com outras mais imediatas, que têm a ver com contraterrorismo ou a estabilidade regional", disse Obama em.