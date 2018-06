Em SP, Tutu defende direito à informação O Prêmio Nobel da Paz Desmond Tutu defendeu ontem na palestra de abertura do 5° Congresso da Indústria da Comunicação, em São Paulo, a liberdade de expressão e imprensa como alicerce fundamental dos direitos humanos. Conhecido por sua luta contra o apartheid na África do Sul, Tutu elogiou a transição da ditadura militar para a democracia no Brasil e os recentes avanços econômicos do país.