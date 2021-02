Em sua mansão na Flórida, Trump assiste em silêncio a julgamento de impeachment na TV

Enquanto enfrenta seu segundo julgamento de impeachment, Donald Trump está estranhamente quieto.

Abrigado em seu clube de golfe particular em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, o ex-presidente passou seus dias jogando golfe. Ele usou o telefone, ligando para velhos amigos e aliados simplesmente para dar um oi. Ele jantou no pátio de seu exuberante retiro, muitas vezes acompanhado por um círculo de assessores políticos ainda em sua folha de pagamento.

Leia Também Desempenho de advogados de defesa em primeiro dia de julgamento irrita Trump

No entanto, apesar de sua confiança geral, os argumentos de abertura de terça-feira não se desenrolaram como Trump ou seus aliados esperavam. Trump ficou especialmente desapontado com o desempenho de seu advogado Bruce Castor, que deu uma argumentação incoerente, vestiu um terno mal-ajustado e a certa altura elogiou o caso apresentado pelos deputados democratas que atuam como procuradores no caso.

O ex-presidente - monitorando o julgamento pela televisão da Flórida - esperava um advogado mais desafiador e, em vez disso, assistiu ao que foi uma atuação confusa e desconexa, disseram ao The Washington Post pessoas próximas a Trump.

Vários conselheiros do Trump também descreveram o desempenho de Castor em termos ásperos como desanimador, assim como vários senadores, incluindo o senador Bill Cassidy, republicano da Louisiana, que disse que a defesa de má qualidade o estimulou a mudar seu voto sobre a constitucionalidade do processo.

No exílio auto-imposto no sul da Flórida desde que deixou o cargo em 20 de janeiro, Trump criou uma bolha dourada em torno de si - um escudo protetor reforçado pela decisão do Twitter e de outras empresas de mídia social de banir o ex-presidente de suas plataformas após o motim no Capitólio, que resultou na morte de um policial e quatro outras pessoas.

Ele está à deriva, dizem os amigos, sem uma noção clara do que virá a seguir pela primeira vez em sua vida política. Eles acrescentam que Trump está mais calmo do que eles esperavam enquanto enfrenta outra acusação histórica em uma carreira repleta deles. Quatro ex-funcionários seniores da administração Trump descreveram ao The Washington Post o ex-presidente como "tranquilo" ou "relaxado".

No entanto, o julgamento de impeachment do Senado que começou terça-feira nunca está longe de sua mente, dizem os aliados. O ex-presidente ainda está furioso com seus colegas republicanos que ele acredita que o tenham injustiçado, caso da deputada Liz Cheney, do Wyoming (que votou por seu impeachment) e do líder republicano da Câmara, Kevin McCarthy, da Califórnia (que disse que Trump "tem responsabilidade" pelo ataque ao Capitólio, antes de voltar atrás).

“Ele está descomprimindo. Ele está aproveitando o tempo que não teve no passado ”, disse o senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul, um aliado de Trump, em uma entrevista recente. "E ele está pensando no processo de impeachment."

Este retrato de Trump neste momento é o resultado de entrevistas com 11 conselheiros, aliados e confidentes, muitos dos quais falaram sob condição de anonimato para compartilhar detalhes.

Na órbita de Trump, há dois campos concorrentes sobre como ele deve tentar exercer seu poder restante. Um grupo, que inclui conselheiros externos de longa data, como David Bossie e Corey Lewandowski, está trabalhando com Trump para recrutar candidatos que busquem retaliação contra republicanos que não eram suficientemente leais.

Outro grupo, que inclui McDaniel, McCarthy e a ex-conselheira da Casa Branca Kellyanne Conway, argumentou que Trump pode polir melhor seu legado ajudando os republicanos a reconquistar a Câmara e apoiando outros republicanos no processo.

Alguns de seus ex-assessores, incluindo seu principal conselheiro econômico Larry Kudlow, estão formando um grupo sem fins lucrativos para promover partes da agenda política de Trump. Eles devem contratar alguns funcionários seniores, mas o próprio Trump não deve fazer parte do esforço, disse uma pessoa familiarizada com o projeto.

Trump falou sobre voltar à ativa em março, disseram autoridades, depois de tirar algumas semanas de folga. Ele disse a alguns amigos que sua permanência forçada fora do Twitter melhorou sua posição.

Trump inicialmente pressionou seus advogados que o defendem no processo de impeachment a dizerem que o caso é infundado e que a eleição foi roubada, uma abordagem que eles rejeitaram ao mesmo tempo em que argumentavam que a Primeira Emenda protege o direito de seu cliente de compartilhar informações incorretas e falsas alegações.

Preocupado com seu instinto de auto-sabotagem, os advogados e aliados de Trump o aconselharam a ficar quieto até o fim do julgamento no Senado, temendo que qualquer coisa que ele dissesse ou fizesse serviria apenas para fortalecer o caso contra ele ou tornar os republicanos mais relutantes em absolvê-lo. A filha, Ivanka Trump, e seu marido, Jared Kushner, também pediram que ele não interferisse nos procedimentos do Senado, que pareciam estar caminhando para um resultado positivo para ele.

Mas a aparente quietude de Trump, disse um confidente que recentemente falou com o ex-presidente, é menos o resultado da disciplina recém-descoberta e mais uma consequência da decisão do Twitter de banir Trump, que não tem mais um fórum público instantâneo para expor suas queixas mais recentes.

De muitas maneiras, o antigo mundo de Trump está desmoronando ao seu redor. O presidente Biden o derrotou facilmente em novembro. Seus vizinhos da Flórida estão tentando proibi-lo de morar em Mar-a-Lago, onde, após deixar o cargo, ele perdeu a autorização especial para ter heliporto. Prédios com seu nome estão tentando remover sua insígnia Trump, a liga de golfe dos EUA tirou seu campeonato de 2022 de um dos clubes de golfe de Trump e o saguão do hotel homônimo do ex-presidente em Washington agora está visivelmente vazio a apenas cinco quarteirões da Casa Branca.

Agora fora do cargo, Trump também perdeu sua imprensa protetora - a audiência cativa de repórteres que segue um presidente em exercício quase em todos os lugares - e Biden deixou claro que não planeja estender a cortesia de briefings de inteligência a Trump, citando-o como um risco à inteligência dos EUA. De acordo com uma pesquisa Post-ABC conduzida após o ataque de 6 de janeiro, 38% dos americanos disseram aprovar a forma como Trump lidou com a presidência - a medição mais baixa nas pesquisas Post-ABC para Trump desde o outono de 2019.

Trump pressionou por um julgamento rápido, inicialmente argumentando que queria que o Senado aceitasse o artigo de impeachment da Câmara enquanto ele ainda estava no cargo, disseram assessores. Depois que os republicanos perderam duas cadeiras no Senado em uma eleição especial da Geórgia, Trump esperava que o Senado votasse antes que os dois novos legisladores democratas fossem empossados. Mas ele lutou para montar uma equipe jurídica disposta a defendê-lo e, embora eventualmente tenha encontrado uma equipe de advogados da Carolina do Sul com a ajuda de Graham, esses advogados acabaram desistindo.

Trump não deve fazer uma aparição pública durante o julgamento e está hospedado em seu clube na Flórida, disseram dois assessores. Mas ele pediu a vários aliados republicanos na Câmara, incluindo os deputados Matt Gaetz (Flórida) e Jim Jordan (Ohio), que comparecessem na televisão em seu nome.

Os pontos de discussão compartilhados com os gabinetes do Senado pela equipe de impeachment de Trump exortaram os republicanos a enfatizar que "todo o julgamento de impeachment é inconstitucional" e um ato de "vingança política" pelos democratas.

Antecipando uma possível pergunta: “Por que os democratas e alguns membros da mídia estão dizendo que o presidente Trump não recorreu às redes sociais para deter a violência em 6 de janeiro como deveria?”, o memorando oferecia uma resposta concisa: "Porque eles são mentirosos."

O ex-presidente ficou furioso com os legisladores republicanos que votaram pelo seu impeachment e disse a assessores que está especialmente ansioso para ajudar a derrotar Cheney, a senadora Lisa Murkowski, republicana do Alasca, e o deputado Tom Rice, da Carolina do Sul. Ele também espera ajudar a derrubar o governador da Geórgia, Brian Kemp, um republicano, que resistiu aos seus apelos para anular os resultados eleitorais de seu estado em favor de Trump.

Trump protestou contra Cheney, filha do ex-vice-presidente Dick Cheney. Ele a vê como aliada do chefe anterior de seu pai, o ex-presidente George W. Bush, e afirma que a família Bush está alinhada porque ele "esmagou" o ex-governador da Flórida Jeb Bush nas primárias republicanas de 2016.

Ele também reclamou sobre como ele “criou” McCarthy e ele o decepcionou inicialmente culpando Trump pela insurreição e não expulsando Cheney. Mas Trump parecia mais calmo depois que McCarthy viajou para a Flórida e se encontrou com ele em Mar-a-Lago, parte de um esforço de McCarthy, a presidente do Comitê Nacional Republicano Ronna McDaniel e outros para evitar que Trump tentasse destruir o Partido Republicano.

Pela primeira vez desde que Trump desceu a escada rolante na Trump Tower em Manhattan em 2015 e anunciou sua candidatura presidencial, seu próximo capítulo permanece incerto - e sem qualquer foco claramente definido, disseram assessores.

O ex-presidente perguntou aos assessores o que fazer com os fundos do super PAC que arrecadou desde a eleição e está monitorando de perto as finanças.

Recentemente, ele se gabou da queda na audiência da Fox News, o canal de notícias de tendência conservadora que ele abandonou nos últimos meses em favor dos rivais Newsmax e One America News. Uma pessoa que conversou com o ex-presidente o descreveu como “entediado” e pressionando por fofocas: “O que você está ouvindo? O que estão dizendo?" Trump teria questionado.

“Ele ainda está lambendo suas feridas até certo ponto e também está esperando que isso fique para trás”, disse um republicano próximo a Trump, acrescentando secamente, “e então ele se relançará como o salvador do Partido Republicano”.

Mike DuHaime, um consultor republicano que trabalhou para o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, disse que, embora Trump “continue muito influente dentro do partido”, sua influência se dissipou dois meses atrás e é provável que diminua ainda mais com o tempo.

“Parte disso tem menos a ver com Trump e mais com a realidade de que você é um ex-presidente do que um presidente”, disse DuHaime. “As pessoas seguem em frente. Os eleitores também seguem em frente”.

Em uma recente noite de sexta-feira em Mar-a-Lago, Trump veio ao clube para jantar com sua esposa, Melania, e vários amigos.

Mas, ao contrário de seu hábito habitual como presidente, ele não andava por aí e se misturava com outros convidados, permanecendo em sua mesa e logo se retirando para sua residência.