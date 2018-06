Em teatros, venezuelanos assistem e participam de peças sobre a crise do país

CARACAS - Um manifestante venezuelano mascarado agoniza em uma rua de Caracas, baleado no peito por um soldado que percebe, horrorizado, que matou seu irmão mais novo. Essa poderia ser a histórias de uma das 125 pessoas que morreram durante os protestos ocorridos na Venezuela no ano passado. Mas é uma cena que centenas de venezuelanos podem assistir diariamente num teatro improvisado em um antigo salão de bingo, como parte de uma onda de novas produções que refletem a crise política e o colapso econômico do país.

Em todas as noites dos últimos dois meses, o outrora glamoroso shopping center Tamanaco foi o palco de diretores locais que montaram peças recorrentes de 15 minutos em 30 "micro-teatros" com espaço para várias dezenas de espectadores apertados e sentados a uma distância de um braço do elenco.

Entre as peças mais famosas, está "Alan", protagonizada pelo ator Francisco Aguana, de 27 anos. Ele interpreta um manifestante assassinado pelo irmão durante um protesto em que estava com o rosto coberto. Seu irmão é o policial Alejandro, que deixa a família para servir o exército. Alan começa a se manifestar revoltado após não encontrar remédios para sua mãe doente.

O próprio ator esteve nos protestos contra o governo no ano passado. "Mas honestamente sinto que o protesto mais poderoso é aqui, apresentando esta peça", disse.

Outra produção que tem atraído os venezuelanos é "Entre". Nela, espectadores ficam em um espaço apertados que imita o sistema de metrô de Caracas. Os atores encenam, do meio do público, pequenas cenas da violência que marcam a insegurança do dia a dia do transporte público na cidade.

O conceito de micro-teatro surgiu em 2009, de um bordel antigo em Madrid. Desde então, espalhou-se pela América e ganhou popularidade em Caracas conforme as pessoas buscavam um lugar seguro para ter uma noite agradável. "É como uma montanha-russa, você ri, chora, reflete", diz Dairo Pineres, coordenador dos micro-teatros. Os venezuelanos pagaram 140 mil bolívares (cerca de US$ 0,08) para a assistir às produções desde abril, quando a temporada teve início. / REUTERS