Em telefonema, vice-presidente dos EUA e Temer falam sobre fortalecer relação bilateral

WASHINGTON - Em conversa telefônica realizada na segunda-feira, o vice-presidente do EUA, Mike Pence, e o presidente do Brasil, Michel Temer, discutiram maneiras de fortalecer a relação bilateral e concordaram em manter comunicação estreita, segundo nota distribuída pela Casa Branca.

“Os dois líderes ressaltaram a importância dos valores compartilhados pelos EUA e pelo Brasil, incluindo o respeito às instituições democráticas e ao Estado de Direito, o compromisso com a segurança do hemisfério e o interesse comum na criação de empregos e no estímulo ao crescimento econômico”, informou a nota.

Recentemente, Pence telefonou para os presidentes da Argentina, Mauricio Macri, e da Colômbia, Juan Manuel Santos. Durante o fim de semana, o presidente americano Donald Trump ligou para Santos e ressaltou a importância da histórica cooperação entre os dois países.

De acordo com nota da Casa Branca, o presidente americano manifestou “preocupação” em relação à situação da Venezuela e “os líderes discutiram a importância de promover instituições e regras democráticas em todo o Hemisfério Ocidental”. Os presidentes também discutiram o apoio dos EUA ao processo de paz na Colômbia.