Em termos de liderança europeia, poucas mudanças

Em seu último grande comício, no sábado, em Berlim, Merkel ressaltou os êxitos de sua gestão da crise e garantiu a manutenção da política atual: "Solidariedade, sim, mas com condições".

A crise ainda não foi superada, advertiu a chanceler, e é necessário que os países da zona do euro empreendam as reformas estruturais que a Alemanha já realizou durante a primeira década deste século, principalmente incluídas na "Agenda 2010" do ex-chanceler Gerhard Schroeder.

Assim, os cidadãos e governos de países como Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha ou Itália não devem esperar grandes mudanças na posição alemã, embora possa haver uma matização de algumas políticas concretas a depender de quem se tornar parceiro na coalizão da chanceler.

Os especialistas descartam, por exemplo, a hipótese de Berlim aprovar uma nova flexibilização dos critérios europeu para reduzir o déficit público. Da mesma maneira, os cientistas políticos descartam que o novo governo da primeira economia europeia transija com algum dos modelos de mutualização da dívida pública que foram implementados nos últimos anos para atacar a elevação dos juros que os países em crises pagam para se financiar.

"Nem eurobônus nem emissões conjuntas de dívida", reforçou Merkel em sua intervenção final. Por isso, considera-se improvável que Merkel mude nos próximos quatro anos e abra mão para permitir, de alguma forma, a recapitalização direta dos bancos, um assunto de especial importância para a Espanha, pois o resgate do setor financeiro foi computado como dívida e déficit do Estado.

As novidades, se finalmente se articular um governo de coalizão, poderiam vir por duas vias: as medidas europeias sobre crescimento e o emprego, e a política financeira comum.