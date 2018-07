Em um dia, 6.850 refugiados líbios entram na Tunísia Cerca de 6.850 novos refugiados, fugindo da guerra civil na Líbia, chegaram à Tunísia entre ontem e hoje, informou o Ministério da Defesa da Tunísia. O aumento no número de refugiados ocorre no momento em que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) intensifica seus bombardeios contra a capital líbia, Tripoli.