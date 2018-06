Em viagem ao Oriente Médio, Hagel chega ao Egito

Em sua primeira viagem à região como chefe do Pentágono, Hagel promove as antigas relações do Exército norte-americano com aliados tradicionais - dentre eles Israel e Arábia Saudita - como uma forma de conter o Irã e deter militantes islamitas.

Hagel, que esteve em Riad na noite de terça-feira para concluir uma venda de armas para a Arábia Saudita, viajou para o Cairo para se reunir com seu homólogo, o general Abdel Fattah al-Siss. Mais tarde, ele vai se encontrar com o presidente Mohamed Morsi.

O Egito foi o primeiro país árabe a assinar um tratado de paz com Israel. Mas os Estados Unidos temem que a contínua instabilidade no país possa ter amplas consequências na região, já atingida por sérios problemas políticos.

Na terça-feira, o conselheiro legal de Morsi renunciou, alegando que a Irmandade Muçulmana monopolizou a tomada de decisão e invadiu o governo do país. A carta de demissão de Mohammed Fouad Gadallah representa as mais duras críticas vindas de dentro da previdência do Egito.

Opositores de Morsi já acusavam a Irmandade de ser o poder real por trás do presidente e afirmam que as tentativas do grupo de dominar o poder têm alimentado os tumultos no país. Em entrevista transmitida pela televisão, Morsi negou, no início da semana, que a Irmandade intervenha na tomada de decisões. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.