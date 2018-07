Em vídeo, número 2 da Al-Qaeda elogia Bin Laden e promete 'continuar jihad'

CAIRO - Ayman al-Zawahiri, o vice de Osama bin Laden na hierarquia da rede terrorista Al-Qaeda, apareceu em um vídeo divulgado nesta quarta-feira, 8, elogiando o líder da organização morto em 2 de maio. Segundo Zawahiri, Bin Laden "aterrorizou a América" quando estava vivo e continuará a aterrorizar os Estados Unidos agora que está morto.

Zawahiri é apontado há tempos como o número 2 da Al-Qaeda e a cabeça operacional do grupo extremista. Ele elogiou o ex-chefe, morto em uma operação de forças especiais norte-americanas no Paquistão. Zawahiri atacou os EUA por enterrar Bin Laden no mar, além de pedir ao povo paquistanês que se levante contra os líderes militares e políticos, apontados por ele como "traidores".

Provável novo líder da Al-Qaeda, Zawahiri deve estar vivendo em algum local próximo da fronteira entre Paquistão e Afeganistão. Ele apareceu com uma vestimenta árabe e um turbante, com um fuzil AK-47 ao lado, no vídeo de 28 minutos divulgado em sites frequentados por militantes. As informações são da Associated Press.