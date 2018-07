Em vídeo, Romney desdenha de eleitor de Obama e complica sua campanha

"Há 47% dos eleitores que votarão no presidente (Barack Obama) não importa o que aconteça. Essas pessoas dependem do governo, acreditam ser vítimas e acham que o governo tem a responsabilidade de cuidar delas. Pessoas que não pagam imposto de renda", diz o candidato. "Meu trabalho não é me preocupar com essas pessoas", afirma, completando que sua tarefa é conquistar "entre 5% e 10% de moderados que são independentes".

No vídeo, Romney fala de sua ascendência rica e da fama de elitista. Ele vem de uma abastada família mórmon e seu pai foi governador de Michigan nos anos 60. "Se eu tivesse pais mexicanos, teria mais chances de vencer a eleição", afirmou, em referência ao fato da família ter vivido em colônias mórmons no México. "Não herdei nada. Há uma percepção de que se você nasceu em berço de ouro, nunca teve de conquistar nada. Francamente, o meu berço de ouro é a América."

Em outro trecho polêmico, Romney fala do eleitorado hispânico e afro-americano, tradicionalmente fiel aos democratas. "Estamos tendo dificuldade com eleitores hispânicos. Se eles fecharem com os democratas como os afro-americanos fizeram no passado, teremos problemas como partido e, creio, como nação", disse. Na reportagem na qual apresenta o vídeo, a revista diz que não pode divulgar data e local do jantar para não comprometer a fonte que divulgou o vídeo, mas garante sua autenticidade.

Em comunicado, Gail Gitcho, diretor de comunicação da campanha de Romney, não negou a autenticidade do vídeo, mas defendeu o republicano. "Mitt Romney quer ajudar todos os americanos que sofrem com a economia de Obama. Como já ficou claro, ele está preocupado com o número crescente de pessoas dependentes do governo, incluindo um número recorde de americanos que dependem de cupons de alimentos e os 23 milhões que lutam para encontrar trabalho", disse.

A campanha do presidente democrata também comentou o episódio. "É difícil ser presidente de todos os americanos quando você desdenha assim de metade de uma nação", disse o chefe de campanha de Obama, Jim Messina.

A divulgação do vídeo tende a prejudicar a campanha de Romney, que passa por um momento de crise. Ontem, antes da divulgação do vídeo, o republicano teve de responder a acusações de que estaria perdendo o rumo. No domingo, o site Politico publicara uma reportagem na qual caracteriza o estrategista republicano Stuart Stevens como o responsável pelos erros de cálculo da chapa republicana. "Tenho uma equipe de campanha incrível", respondeu Romney. Segundo o Politico, Stevens centraliza demais as decisões, tomando para si várias funções. / ASSOCIATED PRESS e NYT