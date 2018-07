Em vídeo, Romney diz que palestinos não querem paz com Israel

Texto atualizado às 16h45

WASHINGTON - O vídeo em que o candidato republicano à presidência dos EUA, Mitt Romney aparece criticando o eleitorado de Barack Obama foi divulgado na íntegra nesta terça-feira, 18. Em um novo trecho, o candidato republicano diz a doadores de sua campanha que os palestinos "não têm interesse" em negociar a paz com Israel, sugerindo que os esforços de diálogo no Oriente Médio ficariam em segundo plano em seu eventual governo.



O vídeo, divulgado no site da revista eletrônica Mother Jones, foi gravado em um evento de arrecadação de fundos, realizado em 17 de maio, em Boca Raton, na Flórida.



Questionado sobre o "problema palestino", Romney afirma que os palestinos estão "comprometidos com a destruição e eliminação de Israel" e que "o caminho para a paz é quase impossível de percorrer".

"Você espera algum grau de estabilidade, mas é preciso reconhecer que esse é um problema que continuará sem solução, e aí chutamos a bola para o outro lado do campo e esperamos que, no final, de alguma forma, alguma coisa aconteça e solucione a questão."

A Mother Jones também cita Romney dizendo ser contra propostas de pressionar o governo israelense para que abra mão de territórios de maneira a viabilizar uma solução de dois estados com os palestinos. "A ideia de pressionar os israelenses a desistirem de algo para fazer com que os palestinos ajam é a pior ideia do mundo", disse o candidato, segundo a revista.

Críticas

No trecho da gravação divulgado segunda-feira, Romney diz que os eleitores de Obama acreditam que "são vítimas", dependentes da ajuda do governo norte-americano. O republicano não questionou a autenticidade do vídeo.

Com AP