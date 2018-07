Em vídeo, Saleh diz ter passado por 8 cirurgias

No vídeo de sete minutos de duração, Saleh estava perceptivelmente mais abatido e magro e tinha os braços engessados. Sentado rigidamente em uma cadeira e vestido de branco, ele relatou ter sido submetido "com êxito" a oito cirurgias, mas não revelou quando ou se regressaria ao Iêmen.

Yasser Yemani, líder do partido governista do Iêmen e aliado de Saleh, disse que o discurso "ajudou a esclarecer a situação e calou a boca de quem dizia que o presidente não estava bem de saúde". Já Mohammed al-Thahiri, líder dos protestos populares em Sanaa, considerou "estar claro que esse homem não tem mais condições de governar o país".

Saleh acusou "elementos terroristas" pelo ataque de 3 de junho contra o palácio presidencial, no qual ficou ferido, e qualificou o diálogo como única forma para solucionar a crise política no Iêmen. "Onde estão as pessoas conscientes? Onde estão as pessoas honestas? Onde estão os homens que temem e acreditam em Alá? Por que eles não se apresentam para o diálogo?", questionou Saleh. "Eles devem aparecer para conversar para que possamos encontrar soluções."

De acordo com o presidente iemenita, "algumas pessoas tiveram uma compreensão incorreta da democracia, por conta de práticas incorretas". Na mensagem em vídeo, Saleh não mencionou a proposta dos vizinhos do Iêmen por meio da qual ele cederia o poder em troca de imunidade. Antes de deixar o país, Saleh recusou-se em diversas ocasiões a assinar a proposta.

Saleh, que governa o Iêmen com mão de ferro desde 1978, também acusou seus opositores de terem adotado práticas "truculentas" e declarou-se um defensor da "democracia" e da "estabilidade". Mais de quatro meses de protestos populares pelo fim do governo de Saleh sacudiram a empobrecida nação da Península Arábica. O presidente recebe tratamento médico na Arábia Saudita desde 5 de junho.

Enquanto isso, autoridades locais informaram hoje que dez soldados iemenitas foram mortos ontem em uma emboscada atribuída a militantes islâmicos radicados no sul do país. As informações são da Associated Press.