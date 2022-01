Em visita a Moscou, ministra alemã sugere retaliação a gasoduto russo se Ucrânia for invadida

O uso da energia como arma pela Rússia afetará o futuro do gasoduto russo Nord Stream 2, alertou hoje a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, no contexto das tensões entre Moscou e Kiev que ameaçam o trânsito de gás através da Ucrânia.

"Se a energia for usada como arma, haverá consequências correspondentes, que incluem o gasoduto", disse ela em entrevista coletiva após seu primeiro encontro com seu colega russo, Sergei Lavrov. A chefe da diplomacia alemã lembrou que o acordo de coalizão do governo alemão estabelece que todos os projetos de infraestrutura devem cumprir "na letra e no espírito" as normas energéticas europeias.

"Isso também diz respeito ao Nord Stream 2", disse ela, observando que o processo de certificação do gasoduto está atualmente suspenso. No entanto, ela abriu as portas para a cooperação em fontes renováveis, pois "sem uma das maiores economias do mundo não superaremos a crise climática", afirmando que a Alemanha precisa de uma Rússia confiável para fornecer à Europa o gás que ainda precisa.

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores da Rússia descreveu o Nord Stream 2 como "o maior projeto comercial da última década, destinado a garantir a segurança energética da Alemanha e da Europa". "Chamamos a atenção de nossos colegas alemães para esforços contraproducentes de politizar este projeto", disse ele.

Vários políticos do Partido Social Democrata (SPD) do chanceler Olaf Scholz disseram na terça-feira que repensariam o futuro do Nord Stream 2 em caso de agressão russa contra a Ucrânia.

O próprio Scholz, respondendo a repórteres hoje, disse que a Alemanha está pronta para discutir a suspensão do oleoduto. "Está claro que haverá um alto preço a pagar e que tudo terá que ser discutido caso haja uma intervenção militar na Ucrânia", disse Scholz, respondendo a uma pergunta sobre o Nord Stream 2 depois de se encontrar com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

A autorização para o arranque da infraestrutura não pode ser dissociada da situação na Ucrânia, pois é fundamental levar a sério os interesses daquele país, declarou o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Bundestag, Michael Roth, na manhã da ARD cadeia. A esta opinião se juntou o ex-líder do SPD e ex-ministro das Relações Exteriores Sigmar Gabriel, que pediu hoje para mostrar "força" diante da Rússia e dar a conhecer ao Kremlin "o preço de uma guerra na Europa".

Por outro lado, o porta-voz para assuntos exteriores do grupo parlamentar social-democrata, Nils Schmid, reconheceu que dentro do partido existem diferentes pontos de vista sobre o uso do gasoduto para pressionar a Rússia. Embora os parceiros do governo verde, incluindo a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock, tenham se manifestado repetidamente contra a concessão de permissão para o oleoduto, o SPD até agora tem se mostrado mais relutante em questionar o projeto.

Em novembro, a Agência Federal de Redes da Alemanha suspendeu temporariamente o processo de certificação do Nord Stream 2 - destinado a transportar gás russo diretamente para a Europa Ocidental sem passar pela Ucrânia - até que a operadora assuma regras em conformidade com as leis alemãs.

Baerbock viajou para Moscou de uma visita a Kiev na segunda-feira, 17, depois que as negociações entre a Rússia e os estados ocidentais sobre o envio de dezenas de milhares de soldados pelo Kremlin ao longo da fronteira da Ucrânia terminaram sem avanços na semana passada.

A Rússia negou quaisquer planos de atacar a Ucrânia, mas Baerbock disse que é difícil não avaliar o acúmulo militar russo na fronteira da Ucrânia como "uma ameaça".

Blinken visitará a Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken , visitará a Ucrânia esta semana e se reunirá com o presidente Volodimir Zelenski , à medida que as tensões entre os EUA e a Rússia aumentam, informou o Departamento de Estado nesta terça-feira.

Blinken estará em Kiev em uma viagem organizada às pressas para mostrar o apoio dos EUA após conversas diplomáticas inconclusivas entre Moscou e o Ocidente na Europa na semana passada, que não conseguiram resolver divergências sobre a Ucrânia e outros assuntos de segurança.

Em vez disso, essas reuniões parecem ter aumentado os temores de uma invasão russa, e o governo Biden acusou a Rússia de preparar uma “operação de bandeira falsa” para usar como pretexto para intervenção. A Rússia negou furiosamente a acusação.

De Kiev, Blinken viajará para Berlim, onde se reunirá com seus colegas alemães, britânicos e franceses para discutir uma possível resposta a qualquer ação militar russa. A Rússia reuniu cerca de 100.000 soldados com tanques e outras armas pesadas em seu próprio solo perto da fronteira ucraniana, no que muitos observadores acreditam ser uma preparação para uma invasão.

As “viagens e consultas de Blinken fazem parte dos esforços diplomáticos para diminuir a tensão causada pelo aumento militar da Rússia e pela contínua agressão contra a Ucrânia”, disse o Departamento de Estado em comunicado.

Blinken conversou por telefone com o ministro Sergey Lavrov, discutindo as conversas e reuniões diplomáticas realizadas na semana passada. O Departamento de Estado disse que Blinken “enfatizou a importância de continuar um caminho diplomático para diminuir as tensões” em torno da situação Rússia-Ucrânia e “reiterou o compromisso inabalável dos EUA” com a soberania e integridade territorial da Ucrânia.

Nesta segunda-feira, o governo de Belarus confirmou que a Rússia está enviando forças militares e equipamentos para a ex-república soviética para a realização de exercícios conjuntos a partir de fevereiro. Os exercícios serão realizados no oeste de Belarus, próximos às fronteiras dos membros da Otan Polônia e Lituânia, e em seu flanco sul com a Ucrânia, disse o líder bielorrusso Alexander Lukashenko./AP, EFE e REUTERS