Em visita fora da agenda, Bolsonaro vai à CIA

WASHINGTON - O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi visitar a agência de inteligência americana, a CIA, na manhã desta segunda-feira, 18, na Virgínia. A visita não constava da agenda oficial do presidente, que, segundo sua assessoria, estaria em "compromissos privados" no período da manhã.

Indo agora com o PR @jairbolsonaroe ministros para a CIA, uma das agências de inteligência mais respeitadas do mundo. Será uma excelente oportunidade de conversar sobre temas internacionais da região com técnicos e peritos do mais alto gabarito. — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 18 de março de 2019

O anúncio da agenda foi feito pelo filho de Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), via Twitter. Na rede social, o deputado anunciou: "Indo agora com o PR Jair Bolsonaro e ministros para a CIA, uma das agências de inteligência mais respeitadas do mundo. Será uma excelente oportunidade de conversar sobre temas internacionais da região com técnicos e peritos do mais alto gabarito".

Na noite de domingo, o porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, informou que compromissos oficiais poderiam ser organizados. Entretanto, nenhuma agenda oficial foi comunicada aos jornalistas.

Em sua primeira viagem oficial, Bolsonaro tenta selar a aproximação com os Estados Unidos, iniciada antes mesmo da posse do brasileiro, especialmente com o presidente americano, Donald Trump, com líderes conservadores e com empresários americanos.

O presidente brasileiro, que chegou à Washington no domingo, será recebido na Casa Branca, junto com sua comitiva, na terça-feira. Ele terá um encontro privado com Trump no Salão Oval e os dois farão uma declaração conjunta à imprensa no Jardim das Rosas.

O comunicado deve mencionar a crise na Venezuela e como Brasil e EUA pretendem atuar unidos pela democracia na América Latina, fazendo uma crítica especial ao “socialismo” de Maduro.