Em visita surpresa ao Afeganistão, Trump anuncia retomada de diálogo com Taleban

BAGRAM, AFEGANISTÃO - O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 28, que os Estados Unidos retomaram as negociações com o Taleban, durante uma visita não anunciada ao Afeganistão para celebrar o feriado de Dia de Ação de Graças com as tropas dos EUA. A visita ao Afeganistão foi a primeira de seu mandato.

"O Taleban quer fazer um acordo e nós vamos nos encontrar com eles. Vínhamos dizendo que é preciso fazer um cessar-fogo, e eles não queriam fazer um cessar-fogo, e agora eles querem fazer um cessar-fogo", disse ele à imprensa.

Trump falou com os soldados americanos após uma ceia no bandeijão com as tropas na base aérea de Bagram, nos arredores de Cabul. Ele também se reuniu com o presidente afegão, Ashraf Ghani.

As tratativas com o Taleban haviam sido suspensas no início de setembro, quando o presidente cancelou um encontro secreto com líderes do grupo fundamentalista na base militar e casa de campo de Camp David, nos EUA.

Dias antes, um ataque terrorista da milícia matara 12 pessoas em Cabul, incluindo um soldado americano.

O magnata também confirmou a intenção de reduzir o número de soldados americanos no país de 12 mil para 8,6 mil.

Os princípios do acordo negociado com o Taleban no primeiro semestre previam a retirada inicial de 5,4 mil militares. O grupo islâmico governou o Afeganistão de 1996 a 2001, até ser derrubado pela invasão americana - Washington acusava a milícia de dar proteção a Osama bin Laden, mentor dos atentados do 11 de Setembro. Após sua queda, o Taleban iniciou uma insurgência que segue ativa até hoje./AFP e Ansa