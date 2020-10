Em vitória de Trump, Suprema Corte permitiu que governo encerrasse censo com antecedência

WASHINGTON - A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu, nesta terça-feira, 13, que o governo do presidente Donald Trump encerre a contagem da população para o Censo 2020 dos EUA antes do planejado originalmente, em um revés para grupos de direitos civis preocupados com a subnotificação, especialmente de minorias raciais.

Os juízes derrubaram uma decisão de um tribunal inferior que determinava que a contagem da população continuasse até 31 de outubro. A agência do Censo informou em 3 de agosto que encerraria a coleta de dados em 30 de setembro, um mês antes do programado.

A ordem da Suprema Corte é uma derrota para localidades como Los Angeles, Houston e Seattle, e também para grupos de direitos civis, incluindo a Liga Urbana Nacional, que entraram com um processo buscando o restabelecimento do prazo.

O governo Trump alega que mudou o cronograma para cumprir o prazo de 31 de dezembro para entrega dos resultados do Censo ao presidente.

Críticos afirmam que Trump, um republicano que busca a reeleição no mês que vem contra o democrata Joe Biden, procurou arquitetar uma contagem inferior em áreas com tendência democrata com grande população de imigrantes e latinos.

A precisão da contagem do Censo é fundamental, pois determina como a Câmara dos Deputados e as legislaturas estaduais definem os distritos eleitorais durante a próxima rodada de redistritamento e orienta o governo federal na alocação de US$ 1,5 trilhão em ajuda por ano.

As partes que entraram com processo argumentaram que o cronograma “apressado” levaria a resultados imprecisos do Censo e “uma subcontagem maciça das comunidades de cor do país”./REUTERS