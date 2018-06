Em vitória para premiê, Câmara da Itália aprova reforma eleitoral

ROMA - A Câmara dos Deputados da Itália aprovou nesta quarta-feira, 12, uma nova lei eleitoral, com a intenção de permitir a formação de governos mais estáveis, no que representa uma vitória para o recém-empossado primeiro-ministro Matteo Renzi, que prepara o lançamento de um novo pacote de cortes tributários e reformas econômicas.

A reforma eleitoral, que busca evitar que se repita um impasse como o ocorrido após a eleição parlamentar do ano passado, irá favorecer os partidos maiores e as coalizões mais fortes. A nova lei ainda precisa passar pelo Senado, onde deve sofrer emendas do centro-esquerdista Partido Democrático, de Renzi.

O sistema eleitoral italiano é muito criticado e já foi parcialmente considerado inconstitucional pela mais alta corte do país.

A reforma é vista como um teste que indicará se Renzi, de 39 anos, terá a capacidade de aprovar outras reformas mais amplas que ajudem a tirar a Itália da sua pior estagnação econômica desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Renzi, que havia chegado a um acordo com o líder de centro-direita Silvio Berlusconi antes que o pacote eleitoral chegasse à Câmara, se empenhou para aprovar a lei antes de apresentar sua primeira proposta concreta de redução de impostos.

Com essa aprovação na Câmara, Renzi deve apresentar as medidas econômicas numa entrevista à imprensa ainda nesta quarta-feira./ REUTERS